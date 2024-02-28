В Екатеринбурге оштрафована злостная нарушительница ПДД

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Девушка проехала по пешеходной улице на Вайнера. Она снимала видео, где ее BMW стоит под медиаэкраном, пишет Е1.
На девушку обратили внимание сотрудники ДПС, ей выписали административные штрафы — за то, что ехала в неположенном месте и за то что не имела обязательной страховки ОСАГО.
Инспекторы добавили, что свердловчанка за полтора года нарушила ПДД 36 раз. В каждом из случаев ей назначали штраф.
Ранее сообщалось, что неизвестный автохам устроил аварию и скрылся. Владелеца поврежденного авто сообщила, что за ремонт машины ей придется отдать 100 тысяч.