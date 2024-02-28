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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

В Екатеринбурге девушка на BMW проехала по пешеходной улице ради видео

В Екатеринбурге оштрафована злостная нарушительница ПДД

28 февраля 2024, 13:37
Фото: 1MI

В Екатеринбурге девушка на BMW проехала по пешеходной улице ради видео

В Екатеринбурге девушка нарушила ПДД, чтобы сделать видео. Все это происходило в центре города. Нарушительница получила штраф.

Девушка проехала по пешеходной улице на Вайнера. Она снимала видео, где ее BMW стоит под медиаэкраном, пишет Е1.

На девушку обратили внимание сотрудники ДПС, ей выписали административные штрафы — за то, что ехала в неположенном месте и за то что не имела обязательной страховки ОСАГО.

Инспекторы добавили, что свердловчанка за полтора года нарушила ПДД 36 раз. В каждом из случаев ей назначали штраф.

Ранее сообщалось, что неизвестный автохам устроил аварию и скрылся. Владелеца поврежденного авто сообщила, что за ремонт машины ей придется отдать 100 тысяч.

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#Происшествия#Штраф#Инспекторы#ПДД#ДПС#BMW#Екатеринбург#Медиаэкран#Дарья Сорокина
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