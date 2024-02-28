В Екатеринбурге отец Миши Бахтина написал заявление на врачей в СК

Мужчина утверждает, что права его ребенка грубо нарушены, так как медики отказываются выписывать ему дорогостоящий препарат «Рисдиплам». Такое решение было вынесено на консилиуме в ноябре 2023 года, в котором в том числе участвовали специалисты НИИ педиатрии имени Вельтищева, РДКБ и НМИЦ здоровья детей.