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В Екатеринбурге родители Миши Бахтина обратились к председателю СКР Бастрыкину

В Екатеринбурге отец Миши Бахтина написал заявление на врачей в СК

28 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI

В Екатеринбурге родители Миши Бахтина обратились к председателю СКР Бастрыкину

Житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин просит возбудить уголовное дело против врачей, которые отказывают его сыну со спинально-мышечной атрофией в жизненно необходимом препарате.

Дмитрий Бахтин, отец маленького Миши, который страдает от тяжелого дегенеративного заболевания — спинально-мышечной атрофии, обратился лично к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Мужчина утверждает, что права его ребенка грубо нарушены, так как медики отказываются выписывать ему дорогостоящий препарат «Рисдиплам». Такое решение было вынесено на консилиуме в ноябре 2023 года, в котором в том числе участвовали специалисты НИИ педиатрии имени Вельтищева, РДКБ и НМИЦ здоровья детей.

Дмитрий Бахтин просит Бастрыкина возбудить против врачей уголовное дело.

Ранее Свердловский минздрав направил исковое заявление в суд с требованием разрешить прекратить закупку «Спинразы» (аналога «Рисдиплама») на основании выводов врачебного консилиума, который счел, что такая терапия ребенку не показана.

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#Ребенок#Лекарство#Лечение#Болезнь#Медики#СК РФ#Екатеринбург#Редкая болезнь#Консилиум#Дарья Бобровицкая
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