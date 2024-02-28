В Екатеринбурге отец Миши Бахтина написал заявление на врачей в СК

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Дмитрий Бахтин, отец маленького Миши, который страдает от тяжелого дегенеративного заболевания — спинально-мышечной атрофии, обратился лично к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».
Мужчина утверждает, что права его ребенка грубо нарушены, так как медики отказываются выписывать ему дорогостоящий препарат «Рисдиплам». Такое решение было вынесено на консилиуме в ноябре 2023 года, в котором в том числе участвовали специалисты НИИ педиатрии имени Вельтищева, РДКБ и НМИЦ здоровья детей.
Дмитрий Бахтин просит Бастрыкина возбудить против врачей уголовное дело.
Ранее Свердловский минздрав направил исковое заявление в суд с требованием разрешить прекратить закупку «Спинразы» (аналога «Рисдиплама») на основании выводов врачебного консилиума, который счел, что такая терапия ребенку не показана.