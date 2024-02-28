В московском филиале Главного центра спецсвязи подвели итоги 15-летней работы

Руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал представителям КП, что в распоряжении управления имеются автомобили из собственного автопарка. Кроме того, организация задействует при перевозках железнодорожный транспорт и авиацию. Автопарк управления включает более 450 машин. Среди них бронеавтомобили, автомобили с терморежимом и прочий специальный транспорт с дополнительным техническим оснащением.