В московском филиале Главного центра спецсвязи подвели итоги 15-летней работы

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Тамбовцев рассказал журналистам и о дальнейшей стратегии, запланированной на несколько ближайших лет.
Начальник Главного управления специальной связи по Москве и Московской области сообщил, что за этот период организация, демонстрируя отличные финансовые результаты по выручке, каждый год обеспечивала всему предприятию примерно 30% годового объема.
Во ФГУП ГЦСС насчитывается 77 филиалов. Но через Московский регион проходит большая часть корреспонденции и грузов, поскольку региональное управление представляет собой стратегический транзитный транспортно-логистический центр. По словам Тамбовцева, это объясняется особенностями организации логистической системы Российской Федерации.
Руководитель московского филиала Главного центра спецсвязи рассказал представителям КП, что в распоряжении управления имеются автомобили из собственного автопарка. Кроме того, организация задействует при перевозках железнодорожный транспорт и авиацию. Автопарк управления включает более 450 машин. Среди них бронеавтомобили, автомобили с терморежимом и прочий специальный транспорт с дополнительным техническим оснащением.
По словам Тамбовцева, на госзаказы приходится около 80% перевозок. Среди них отправления и грузы, содержащие информацию и предметы государственной значимости, драгметаллы и драгоценные камни, дензнаки, опасные грузы, наркотические препараты, а также защищенную от подделок полиграфическую продукцию.
Остальные 20% составляют объекты культурного наследия, имеющие высокую оценочную стоимость, а также заказы на экспресс-доставку, в том числе и для частных лиц.
В числе прочего управление на постоянной основе перевозит тестовые материалы для проведения ЕГЭ и ОГЭ, избирательные бюллетени, а также доставляет пенсионные выплаты в почтовые отделения.
В перечне наиболее необычных грузов, перевезенных организацией, — части военно-транспортного самолета Ан-12 общей массой 38,5 тонны; кубок Гагарина; шапка Мономаха; уникальное ископаемое животное с Ямала — мамонтенок Люба.
«Если наше управление взяло на себя обязательство, то поставленная задача будет выполнена, несмотря ни на что», — заверил Виктор Тамбовцев.
Он отметил, что в число ключевых задач, стоящих перед управлением, входит постепенное внедрение инновационных технологий в работу, а также использование наработанных традиционных производственных процессов. В списке стратегических задач — дальнейшее расширение перечня услуг и формирование персональных комплексных подходов.
«У нас на предприятии введена система менеджмента, которая помогает обеспечить контроль и непрерывное повышение качества организации работ на каждом этапе», — заключил руководитель управления.