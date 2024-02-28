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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

В Новоуральске пройдет суд над мужчиной, который убил незнакомого человека

В Новоуральске будут судить мужчину, убившего человека на крыльце магазина

28 февраля 2024, 13:43
Фото: Изображение Midjourney

В Новоуральске пройдет суд над мужчиной, который убил незнакомого человека

Преступление было совершено в Новоуральске за несколько дней до Нового года, обвиняемый находился в алкогольном опьянении.

В Новоуральске следователи завершили расследование тяжкого преступления, которое было совершено 29 декабря 2023 года. Перед судом предстанет мужчина, который убил человека прямо на крыльце сетевого магазина, торгующего алкоголем. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Было установлено, что обвиняемый сначала вступил с прохожим в словесную перепалку, а затем нанес ему смертельные травмы. С жертвой до этого эпизода он никогда не встречался.

Обвиняемый в ходе следствия пытался доказать, что его действия были продиктованы самообороной, но его версия не подтвердилась.

После избиения пострадавший был доставлен в больницу, однако там скончался. Напавший на него новоуралец убежать не пытался и оставался на месте до приезда полиции.

Ранее присяжные заседатели вынесли оправдательный приговор жителю Свердловской области, который ударил незнакомца кулаком по голове и убил его.

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