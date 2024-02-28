В отставку отправлен мэр Пышминского городского округа

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Дело в том, что Виктор Соколов стал фигурантом уголовного дела. В сентябре прошлого года глава региона Евгений Куйвашев согласовал его отставку на фоне уголовного дела о получении Соколовым взятки.
При этом дума городского округа несколько раз срывала увольнение мэра, пишет ЕАН.
Напомним, что по данным следствия, чиновник с 2014 года по 2019 годы получил взятку в размере 450 тысяч рублей.
Ранее мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» Артура Гузаирова из-за жалоб граждан. В отставку его отправил глава Первоуральска Игорь Кабец. В последнее время в городе произошло несколько крупных коммунальных аварий.