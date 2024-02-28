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Published Сегодня, 12:16

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Updated Сегодня, 12:18

В Пышминском городском округе мэр отправлен в отставку

В отставку отправлен мэр Пышминского городского округа

28 февраля 2024, 12:16

В Пышминском городском округе мэр отправлен в отставку

В Свердловской области в отставку отправлен мэр Пышминского городского округа Виктор Соколов. Сообщается, что ранее было несколько аналогичных попыток.

Дело в том, что Виктор Соколов стал фигурантом уголовного дела. В сентябре прошлого года глава региона Евгений Куйвашев согласовал его отставку на фоне уголовного дела о получении Соколовым взятки.

При этом дума городского округа несколько раз срывала увольнение мэра, пишет ЕАН.

Напомним, что по данным следствия, чиновник с 2014 года по 2019 годы получил взятку в размере 450 тысяч рублей.

Ранее мэр Первоуральска снял с должности директора «Водоканала» Артура Гузаирова из-за жалоб граждан. В отставку его отправил глава Первоуральска Игорь Кабец. В последнее время в городе произошло несколько крупных коммунальных аварий.

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#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Мэр#Евгений Куйвашев#Взятка#Отставка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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