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Published Сегодня, 13:28

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Updated Сегодня, 13:30

В поезде Екатеринбург-Приобье затопило купе, где ехал инвалид

В поезде Екатеринбург-Приобье залило водой купе, где ехал инвалид с сопровождающим

28 февраля 2024, 13:28
Фото: 1MI

В поезде Екатеринбург-Приобье затопило купе, где ехал инвалид

Помимо сырости мужчине с ограниченными возможностями здоровья в поезде Екатеринбург-Приобье пришлось мириться с перепадами температуры.

Неприятным вышло железнодорожное путешествие для мужчины с ограниченными возможностями и его сопровождающего, которые добирались до места назначения поездом Екатеринбург-Приобье. В вагоне не соблюдался температурный режим, а затем купе и вовсе залило водой. Об этом происшествии в Вагонном участке Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК» сообщает Свердловская транспортная прокуратура.

Вода в купе потекла из-за неисправной системы водоснабжения в вагоне. Прокуратура организовала проверку и выявила нарушения, а также установила виновника, которого привлекли к дисциплинарному наказанию.

Кроме того, дело об административном нарушении было заведено против начальника поезда.

Ранее в Свердловской области поезд сбил лося.

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#Общество#Происшествия#Проверка#Свердловская область#Вода#Инвалид#Поезд#Екатеринбург#Купе#Дарья Бобровицкая
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