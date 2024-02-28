В поезде Екатеринбург-Приобье залило водой купе, где ехал инвалид с сопровождающим

Неприятным вышло железнодорожное путешествие для мужчины с ограниченными возможностями и его сопровождающего, которые добирались до места назначения поездом Екатеринбург-Приобье. В вагоне не соблюдался температурный режим, а затем купе и вовсе залило водой. Об этом происшествии в Вагонном участке Екатеринбург Уральского филиала АО «ФПК» сообщает Свердловская транспортная прокуратура.