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В мэрии Екатеринбурга предложили штрафовать водителей за выезд на линию трамваев

Водителей в Екатеринбурге хотят штрафовать за выезд на трамвайные пути

28 февраля 2024, 05:25
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга предложили штрафовать водителей за выезд на линию трамваев

В Екатеринбурге разработают законопроект, согласно которому автомобилистам будет запрещено выезжать на трамвайную линию.

Данную меру хотят ввести в связи с тем, что с начала 2024 года было зарегистрировано более 400 случаев сбоев в работе городского транспорта по вине автомобилистов. Так, одна из самых распространенных причин задержек — выезд автомобилей на трамвайные линии, рассказали в пресс-службе администрации города.

С начала января 2024 года водители автомобилей задерживали трамваи 213 раз, а троллейбусы 199 раз. Дело обстояло аналогично и в 2023 году. Другие частые причины задержек — ДТП и вещи, оставленные в салонах общественного транспорта.

Для того, чтобы снизить уровень задержке, в мэрии решили ввести штрафы за подобные нарушения.

Напомним, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов машина УАЗ влетела в трамвай. Из-за столкновения на данном участке дороги возник затор.

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#Транспорт#Город#Штраф#Водители#Мэрия#Законопроект#Трамвайные пути#Нарушения#Общественный транспорт#Выезд#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобилисты
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