Водителей в Екатеринбурге хотят штрафовать за выезд на трамвайные пути

Данную меру хотят ввести в связи с тем, что с начала 2024 года было зарегистрировано более 400 случаев сбоев в работе городского транспорта по вине автомобилистов. Так, одна из самых распространенных причин задержек — выезд автомобилей на трамвайные линии, рассказали в пресс-службе администрации города.