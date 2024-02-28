Водителей в Екатеринбурге хотят штрафовать за выезд на трамвайные пути

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Данную меру хотят ввести в связи с тем, что с начала 2024 года было зарегистрировано более 400 случаев сбоев в работе городского транспорта по вине автомобилистов. Так, одна из самых распространенных причин задержек — выезд автомобилей на трамвайные линии, рассказали в пресс-службе администрации города.
С начала января 2024 года водители автомобилей задерживали трамваи 213 раз, а троллейбусы 199 раз. Дело обстояло аналогично и в 2023 году. Другие частые причины задержек — ДТП и вещи, оставленные в салонах общественного транспорта.
Для того, чтобы снизить уровень задержке, в мэрии решили ввести штрафы за подобные нарушения.
Напомним, в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов машина УАЗ влетела в трамвай. Из-за столкновения на данном участке дороги возник затор.