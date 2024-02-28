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В Кировграде возбуждено уголовное дело после смерти девушки из-за колеса авто

Возбуждено уголовное дело после смерти жительницы Кировграда от колеса грузовика

28 февраля 2024, 07:27
Фото: 1MI

В Кировграде возбуждено уголовное дело после смерти девушки из-за колеса авто

В Кировграде прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после некачественной замены колеса грузовика.

ЧП произошло в феврале. Тогда в одном из шиномонтажей работники заменили колесо грузовику «МАЗ», осуществлявшему грузоперевозки. Транспортное средство поехало по маршруту.

16 февраля примерно в 12:56 грузовик выехал на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Здесь у него отлетело колесо. Оно сбило с ног на обочине 35-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. Через три дня девушка скончалась в больнице, сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 266 УК РФ за некачественный ремонт. Прокуратура Кировграда держит на контроле ход расследования этого дела.

Ранее сообщалось, что в ДТП с четырьмя пострадавшими в Екатеринбурге не нашлось виновных. Автоэксперт разбирался, как такое могло произойти.

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