Возбуждено уголовное дело после смерти жительницы Кировграда от колеса грузовика

ЧП произошло в феврале. Тогда в одном из шиномонтажей работники заменили колесо грузовику «МАЗ», осуществлявшему грузоперевозки. Транспортное средство поехало по маршруту.



16 февраля примерно в 12:56 грузовик выехал на трассу Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Здесь у него отлетело колесо. Оно сбило с ног на обочине 35-летнего мужчину и 20-летнюю девушку. Через три дня девушка скончалась в больнице, сообщает региональная прокуратура.



Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 266 УК РФ за некачественный ремонт. Прокуратура Кировграда держит на контроле ход расследования этого дела.