Все о планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
С 1 марта на дороги Нижнего Тагила выйдут 18 автобусов, которые будут перевозить тагильчан по семи привычным маршрутам. Наибольшее количество автобусов будет курсировать на рейсе №46 — 6 штук. Еще по 4 будут курсировать с номерами №58 и 61, по одному — маршруты №7, 13, 15, 19. С 1 мая в городе планируют запустить уже 44 новых автобуса в рамках работы нового подразделения МУП «Тагильский трамвай». У предприятия, кстати, 28 февраля день рождения — 87 лет.
На автобусах, которые выйдут в город в первый день весны, будут работать 46 водителей. По планам для полной укомплектовки штата нанять еще порядка 75 человек. Об этом сообщил Сергей Шнайдер, замдиректора МУП «Тагильский трамвай». Он добавил, что на руки сотрудники будут получать от 60 тысяч рублей при наработке достаточного количества часов. Сотрудники будут проходить медосмотры — предрейсовый и послерейсовый, также у них будет соцпакет и стабильная белая зарплата.
Водитель Андрей Осьмачкин уже покатался на новом автобусе и оценил его новизну и комфорт управления. Мужчина будет перевозить горожан от вокзала до Верхней Черемшанки по маршруту №7 — когда-то он там уже работал.
В «Попате» я работал с 1989 года по 2015 год. Автобусы новые, не такие, как были раньше. Обещают достойную зарплату. Ну и город весь уже устал, что не хватает автобусов. Я считаю, что все, хорошее начинание. Автобусы удобные, легкие в управлении, — говорит водитель.
Хранить автобусы будут в теплых боксах арендованного помещения «Попат», с которым для этой цели уже проходит заключение контракта, сообщил Сергей Шнайдер. Тем транспортным средствам, которые МУП получил обратно от частных перевозчиков, предстоит технических осмотр и обслуживание у официального дилера.
Презентацию новых СИМАЗов уже оценил случайный прохожий — пенсионер Геннадий Александров, бывший житель поселка Черемшанка, который с годами перебрался на Выю. Он не понаслышке знает, какого это — добираться до удаленного района.
Огромное количество автобусов новых, которых не хватает. Такие новенькие автобусы, приятно будет жителям. Просто я там жил, знаю, как в трудно до него добираться, — рассказал журналистам тагильчанин.
Житель Нижнего Тагила отметил, что пассажиров с годами стало меньше, а время ожидания маршрута, наоборот, увеличилось. С появлением автобусов, уверен горожанин, ситуация с транспортом должна улучшиться.
На презентации автобусов также присутствовал спикер Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн. Он уверен, что с вводом нового подразделения МУПа, жители будут лучше понимать, куда теперь обратиться при возникновении сложностей с транспортом, и эти вопросы будут решаться оперативно.
Глава города Владислав Пинаев, присутствовавший на презентации транспорта, выразил надежду на то, что качество перевозок в Нижнем Тагиле однозначно улучшится. Однако предстоит долгий процесс и его настройка буквально по крупицам. Градоначальник отметил, что транспортники в сотрудничестве с мэрией будут стремиться к качественному оказанию услуг, в частности, соблюдению установленного расписания.
Задача — систематизировать перевозки. К большому сожалению, сегодня возникает масса вопросов у населения к их качеству. Отмечено невыполнение контрактов перевозчиками. Поэтому было принято решение возобновить работу муниципального автобусного парка. С моей точки зрения, это некий прорыв в этих делах. Благодаря уникальному проекту БКАД, помощи правительства, мы начинаем проект с обновленного транспорта. Это 40 новых СИМАЗов, и те которые ранее были приобретены, - сказал Владислав Пинаев.
Компании, которые ранее работали в городе, продолжат заниматься перевозками. При этом и МУП, и частные предприятия будут работать на равных условиях, согласно ФЗ-44, уверяет Владислав Пинаев. Однако в МУПе будет все официально, легально, с гарантией определенного качества, уверяет мэр. А вот пассажиры уже будут по факту выбирать, на каком маршруте им передвигаться.
Многие задают вопросы, что будет теперь, будут ли работать частные перевозчики. Да, будут. С этого года при поддержке правительства, начинаем оплачивать транспортную работу. Ранее мы оплачивали только работу электротранспорта — трамваев. Сейчас будем оплачивать и автобусы. Это некий шаг вперед для улучшения качества перевозок. Мы будем делать все, чтобы население города чувствовало себя комфортно, и будем стараться выполнять качественную услугу, — пояснил глава города.
Владислав Пинаев заверил, что пока повышение стоимости проезда не предусмотрено. Согласно установленному тарифу РЭК, она как и прежде составит 24 рубля.
Первый маршрут с 1 марта будет выходить на линию в 5:50, последний предварительно около 22:00. Расписание составлено, опираясь на прежние данные, однако в процессе оно будет дополняться, пояснил Сергей Шнайдер. Замдиректора заявил, что расписание будет соблюдаться аналогично тому, как его соблюдают трамваи.
У нас один из приоритетов — соблюдение расписания, чтобы люди понимали, что можно подойти по указанному расписанию и автобус будет. Это будет контролироваться через геопозиционирование, диспетчера, — сказал Сергей Шнайдер.