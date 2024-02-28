Все о планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы

На автобусах, которые выйдут в город в первый день весны, будут работать 46 водителей. По планам для полной укомплектовки штата нанять еще порядка 75 человек. Об этом сообщил Сергей Шнайдер, замдиректора МУП «Тагильский трамвай». Он добавил, что на руки сотрудники будут получать от 60 тысяч рублей при наработке достаточного количества часов. Сотрудники будут проходить медосмотры — предрейсовый и послерейсовый, также у них будет соцпакет и стабильная белая зарплата.