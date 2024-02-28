Выбежал лось на дорогу: смертельная авария произошла под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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В какой-то момент на дорогу внезапно выскочил лось. Водитель, предположительно, не успел затормозить и сбил животное насмерть, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
В аварии также погиб один из пассажиров. От удара машина перевернулась и оказалась в кювете. Кроме того, в результате столкновения пострадали водитель автомобиля и другой пассажир. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ЧП.
Напомним, 22 февраля 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск произошла авария с участием двух автомобилей, в которой погиб 22-летний молодой человек, а также пострадала 56-летняя женщина.