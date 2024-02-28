Жители Екатеринбурга и Ижевска устроили пикник у Вечного огня в Калининграде

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Пара сначала грелась возле огня, а затем женщина решила что-то пожарить. Тем временем екатеринбуржец проходил через пламя. Вскоре после этого уралец, взяв корзину цветов, ушел вместе с женщиной, рассказали в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.
Однако спутников вскоре задержали, так как их действия попали на камеру видеонаблюдения. Операторы, заметившие факт нарушения, вызвали силовиков, которые вскоре прибыли и усадили пару в служебную машину.
В отношении туристов возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали Telegram-каналу «Клопс» в областном СК.
Напомним, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге школьники погасили Вечный огонь. Как оказалось, их семьи находятся в стране нелегально, за что им грозит депортация.