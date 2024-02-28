Жители Екатеринбурга и Ижевска устроили пикник у Вечного огня в Калининграде

Пара сначала грелась возле огня, а затем женщина решила что-то пожарить. Тем временем екатеринбуржец проходил через пламя. Вскоре после этого уралец, взяв корзину цветов, ушел вместе с женщиной, рассказали в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.