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Уралец и его спутника осквернили Вечный огонь в Калининграде

Жители Екатеринбурга и Ижевска устроили пикник у Вечного огня в Калининграде

28 февраля 2024, 09:47
Фото: 1MI

Уралец и его спутника осквернили Вечный огонь в Калининграде

38-летний житель Екатеринбурга и 37-летняя женщина из Ижевска устроили пикник возле Вечного огня в Калининграде.

Пара сначала грелась возле огня, а затем женщина решила что-то пожарить. Тем временем екатеринбуржец проходил через пламя. Вскоре после этого уралец, взяв корзину цветов, ушел вместе с женщиной, рассказали в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

Однако спутников вскоре задержали, так как их действия попали на камеру видеонаблюдения. Операторы, заметившие факт нарушения, вызвали силовиков, которые вскоре прибыли и усадили пару в служебную машину.

В отношении туристов возбудили уголовное дело. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали Telegram-каналу «Клопс» в областном СК.

Напомним, в декабре 2023 года в Санкт-Петербурге школьники погасили Вечный огонь. Как оказалось, их семьи находятся в стране нелегально, за что им грозит депортация.

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