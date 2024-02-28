Жители города поздравляют «Тагильский трамвай» с 87-летием

До того как первый трамвай в Нижнем Тагиле вышел из парка 28 февраля в 1937 году, в городе проложили 4,3 километра путей и воздушных сетей, а также построили депо. Для обслуживания движения прибыло семь моторных вагонов и четыре прицепа. Также пред запуском обучение прошли 15 водителей и 30 кондукторов.