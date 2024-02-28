Жители города поздравляют «Тагильский трамвай» с 87-летием

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
До того как первый трамвай в Нижнем Тагиле вышел из парка 28 февраля в 1937 году, в городе проложили 4,3 километра путей и воздушных сетей, а также построили депо. Для обслуживания движения прибыло семь моторных вагонов и четыре прицепа. Также пред запуском обучение прошли 15 водителей и 30 кондукторов.
Первый вагон проехал с Красного Камня в центр. Рейс проходил через вокзал. Празднично украшенный трамвай встретил тагильчан у цирка. Туда же прибыли еще три состава. Первыми пассажирами стали жители города и гости Нижнего Тагила. В честь праздника состоялся митинг. В тот день движение трамваев не прекращалось до двух часов ночи.
Жители города, которые пользуются услугами трамвая, поздравили предприятие с Днем рождения и пожелали процветания, развития и благополучия.
Тагильский трамвай самый лучший! — написала Людмила Ц. в соцсетях.
На сегодняшний день на предприятии работает более 500 сотрудников, 110 из которых являются водителями. Также в штате числятся слесаря, кондукторы, уборщики, диспетчеры и люди других профессий.
А с 1 марта 2024 года МУП «Тагильский трамвай» начинает и автобусное движение. Для обслуживания 14 маршрутов закуплены новые автобусы.