Жители Нижнего Тагила пожаловались на кучи снега около ТЦ «Малина»

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
О наваленном снеге в местах для людей с ограниченными возможностями здоровья на парковке сообщил один из очевидцев в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Администрации торгового центра абсолютно наплевать на удобство и безопасность людей с ОВЗ, — говорит тагильчанин.
Также общественник Никита Чапурин отметил, что специальных парковочных мест около ТЦ всего пять штук, но при этом их все равно завалили сугробами.
Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле подрядчики не могли качественно почистить дороги от снега из-за автомобилей, которые паркуются на обочине.