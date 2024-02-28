tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:13

Updated Сегодня, 03:13

Около ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле навалены сугробы на местах для инвалидов

Жители Нижнего Тагила пожаловались на кучи снега около ТЦ «Малина»

28 февраля 2024, 03:13
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»

Около ТЦ «Малина» в Нижнем Тагиле навалены сугробы на местах для инвалидов

Жители Нижнего Тагила обратили внимание на то, что на парковочных местах для инвалидов около торгового центра «Малина» навалены сугробы.

О наваленном снеге в местах для людей с ограниченными возможностями здоровья на парковке сообщил один из очевидцев в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Администрации торгового центра абсолютно наплевать на удобство и безопасность людей с ОВЗ, — говорит тагильчанин.
Фото: Группа ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“»

Также общественник Никита Чапурин отметил, что специальных парковочных мест около ТЦ всего пять штук, но при этом их все равно завалили сугробами.

Напомним, в январе 2024 года в Нижнем Тагиле подрядчики не могли качественно почистить дороги от снега из-за автомобилей, которые паркуются на обочине.

Антирекорд зимы: коммунальщики Свердловской области не замечают снег во дворах
Узнать подробнее
Читайте также:
«Вонища страшная»: жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы и запах«Древо жизни» появится в новом сквере на проспекте Строителей в Нижнем ТагилеСтроители закрыли единственную дорогу к детскому саду в Екатеринбурге
#Общество#Нижний Тагил#Город#Снег#Жалоба#Парковка#Очевидцы#ТЦ#Сугробы#Общественник#Места для инвалидов#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане#Инцидент
Подпишитесь
Утечка? В Нижнем Тагиле сероводород зашкалил 20 раз в течение четырех дней при НМУ
Вчера, 15:46
А в Тагиле так можно? Главный завод-загрязнитель закроют и перенесут за пределы города
26 февраля, 10:41
Подарки от папы, смерть старшего сына и суды: как в Тагиле разводится известная семья
26 февраля, 09:48
Сбербанк обвинили в нарушении закона «О рекламе»
Вчера, 13:53
Почтовые марки и конверты на 444 тысячи закупает администрация Нижнего Тагила
Вчера, 11:56
Проект новой котельной на Руше в Нижнем Тагиле обойдется в 1,5 млн рублей
Вчера, 09:21