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Published Сегодня, 04:55

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Молодые люди в Нижнем Тагиле задержаны за вымогательство

Жители Нижнего Тагила вымогали деньги под угрозой расправы

28 февраля 2024, 04:55
Фото: 1MI

Молодые люди в Нижнем Тагиле задержаны за вымогательство

В Нижнем Тагиле задержали нескольких молодых людей от 22 до 26 лет, которые вымогали деньги у горожан.

Так, в январе 2024 года двое молодых людей 24 и 26 лет требовали с 24-летнего сотрудника местного предприятия 200 тысяч рублей. При этом они угрожали ему применением насилия и противоправного обращения с девушками и показывали горожанину пистолет.

Напуганный тагильчанин перевел им 10 тысяч рублей. Остальную часть требуемой суммы вымогатели не получили, так как их задержала полиция, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.

22-летний местный житель, ранее судимый, похитил у 19-летнего студента колледжа 175 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлено, что от действий группировки пострадало шесть человек. Также есть и другие потерпевшие, которые побоялись обращаться в полицию.

Задержанных заключили под стражу, а также возбудили в отношении них уголовное дело.

Напомним, в Екатеринбурге несколько мужчин вымогали у 33-летнего местного жителя деньги и наркотики, угрожая ему расправой.

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