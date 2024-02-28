Жители Нижнего Тагила вымогали деньги под угрозой расправы

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:55
Updated Сегодня, 04:55
Так, в январе 2024 года двое молодых людей 24 и 26 лет требовали с 24-летнего сотрудника местного предприятия 200 тысяч рублей. При этом они угрожали ему применением насилия и противоправного обращения с девушками и показывали горожанину пистолет.
Напуганный тагильчанин перевел им 10 тысяч рублей. Остальную часть требуемой суммы вымогатели не получили, так как их задержала полиция, рассказали в пресс-службе нижнетагильского МВД.
22-летний местный житель, ранее судимый, похитил у 19-летнего студента колледжа 175 тысяч рублей. Сотрудниками полиции установлено, что от действий группировки пострадало шесть человек. Также есть и другие потерпевшие, которые побоялись обращаться в полицию.
Задержанных заключили под стражу, а также возбудили в отношении них уголовное дело.
Напомним, в Екатеринбурге несколько мужчин вымогали у 33-летнего местного жителя деньги и наркотики, угрожая ему расправой.