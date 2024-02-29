10 медалей и 13 путевок забрали тагильские спортсмены на первенстве области по дзюдо

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
25 февраля 2024 года в столице Урала на первенстве Свердловской области по дзюдо столкнулись 289 борцов. За призовые места и путевки на первенство УРФО на татами боролись девушки и юноши не старше 15 лет в 19 весовых категориях. Тренерами и наставниками ребят являются Дмитрий Вернигор, Маруф Джумаев, Мария Паутова и Владислав Шелепов.
Наши спортсмены выступили достойно. Будем представлять теперь наш город на первенстве УРФО в Челябинске, там уже будем надеяться на путевки на первенство России. Все ребята свою поставленную задачу выполнили, как тренер я очень доволен. Поединки красочные, победы уверенные. Не обошлось и без поражений, но дети принимали все достойно, сделали выводы, — делится впечатлениями Дмитрий Вернигор, старший тренер отделения дзюдо СШОР «Уралец».
За успешный старт можно поздравить:
Василия Ленко, в весовой категории до 42 кг, занял 3 место.
Анатолия Грева, в весовой категории до 38 кг он занял 3 место.
Ивана Гордеева, в категории до 60 кг занял 3 место.
Павла Костеева, в категории свыше 73 кг — 2 место.
Полину Мельникову, в категории до 57 кг заняла 3 место.
Алексея Нюкалова, в категории до 42 кг занял 3 место.
Елизавету Наговицину, в весовой категории до 36 кг заняла 1 место.
Глеба Пряхина, в категории до 55 кг — 3 место.
Татьяну Русских, она заняла 2 место в категории до 48 кг.
Ариадну Черных, в категории свыше 63 кг — 2 место.
Матвей Кулябин, Савелий Пирожков и Тимофей Штанько заняли 5 и 6 места в весовой категории до 38, 60 и до 50 килограмм соответственно.
Ребята были готовы и показали хорошую борьбу. Не спорю, от кого-то ждали лучшего результата, но это спорт! Спортсмены, дети. Даже взрослым тяжело показывать стабильный результат. Главную задачу выполнили и завоевали свои путевки.
Костеев Павел уступил в финале своему главному сопернику в нашей области и сейчас готовиться дать реванш. Пряхин Глеб показал волю к победе. Он получил травму плеча, но, не смотря на это, смог собраться и завоевать бронзу. Горев Анатолий показывал отличную технику и выигрывал технично своих соперников! В целом я довольна результатом, дальше больше, — рассказала редакции TagilCity.ru Мария Паутова, тренер-преподаватель по дзюдо.