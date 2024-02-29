10 медалей и 13 путевок забрали тагильские спортсмены на первенстве области по дзюдо

Василия Ленко, в весовой категории до 42 кг, занял 3 место.

Анатолия Грева, в весовой категории до 38 кг он занял 3 место.

Ивана Гордеева, в категории до 60 кг занял 3 место.

Павла Костеева, в категории свыше 73 кг — 2 место.

Полину Мельникову, в категории до 57 кг заняла 3 место.

Алексея Нюкалова, в категории до 42 кг занял 3 место.

Елизавету Наговицину, в весовой категории до 36 кг заняла 1 место.

Глеба Пряхина, в категории до 55 кг — 3 место.

Татьяну Русских, она заняла 2 место в категории до 48 кг.

Ариадну Черных, в категории свыше 63 кг — 2 место.