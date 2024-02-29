120 млрд выделят в России на ремонты техникумов и колледжей

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Президент обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. По его словам, в ремонте нуждаются не только техникумы, но и общежития. На это будет выделено 120 миллиардов рублей.
Кроме того, еще 124 миллиарда направят на то, чтобы привести в порядок 800 общежитий высших учебных заведений.
Также Владимир Путин рассказал, что 400 миллиардов рублей выделят на строительство 40 кампусов при ведущих вузах России.