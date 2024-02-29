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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Путин поручил отремонтировать в России колледжи и техникумы

120 млрд выделят в России на ремонты техникумов и колледжей

29 февраля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Путин поручил отремонтировать в России колледжи и техникумы

В России выделят 120 миллиардов рублей на ремонт учреждений среднего и профессионального образования. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Президент обратился к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. По его словам, в ремонте нуждаются не только техникумы, но и общежития. На это будет выделено 120 миллиардов рублей.

Кроме того, еще 124 миллиарда направят на то, чтобы привести в порядок 800 общежитий высших учебных заведений.

Также Владимир Путин рассказал, что 400 миллиардов рублей выделят на строительство 40 кампусов при ведущих вузах России.

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#Россия#Владимир Путин#Капремонт#Колледж#Техникум#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию
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