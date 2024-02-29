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Новая разметка дороги обойдется мэрии Нижнего Тагила в 18 млн рублей

18 млн рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на холодный пластик, шарики и краску

29 февраля 2024, 08:33
Фото: 1MI

Новая разметка дороги обойдется мэрии Нижнего Тагила в 18 млн рублей

Администрация города объявила о проведении нескольких закупок на общую сумму почти 18 миллионов рублей. В рамках этих закупок планируется приобрести различные материалы для улучшения дорожной инфраструктуры города.

Первый контракт включает в себя закуп 14 тонн стеклянных микрошариков. Эти микрошарики используются для создания световозвращающего покрытия на дорожной разметке, которую используют для повышения безопасности движения в темное время суток. Сумма контракта составляет 821 515 рублей. Заявки на участие принимаются до 5 марта 2024 года.

В техническом задании второй объявленой закупки сказано, что необходимо поставить 50 тонн краски для дорожного покрытия. Эта краска используется для обновления и поддержания состояния дорог, а также для нанесения разметки. На закупку выделено 6 185 312 рублей. Перестанут принимать заявки уже 4 марта 2024 года.

Целью третьей закупки является приобретение 54 тонн холодного пластика. Холодный пластик используется для создания дорожной разметки, которая обладает высокой износостойкостью и долговечностью. В смете контракта указана сумма в 11 052 460 рублей. Последний день приема заявок также назначен на 4 марта этого года.

Общая площадь покрытия, на которую планируется использовать эти материалы, должна составить 82 тысячи квадратных метров. Из них 10 тысяч квадратных метров будут покрыты пластиком. Суммарно на эти контракты мэрия Нижнего Тагила выделила 18 млн рублей.

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