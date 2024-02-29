18 млн рублей потратит мэрия Нижнего Тагила на холодный пластик, шарики и краску

В техническом задании второй объявленой закупки сказано, что необходимо поставить 50 тонн краски для дорожного покрытия. Эта краска используется для обновления и поддержания состояния дорог, а также для нанесения разметки. На закупку выделено 6 185 312 рублей. Перестанут принимать заявки уже 4 марта 2024 года.