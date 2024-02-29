Астроном объяснил для чего нужен високосный год

В григорианском календаре предусмотрено добавление дополнительного дня каждые 4 года, за исключением кратных 100, если они не кратны 400. Например, 2000 год был високосным, хотя по условиям он не должен был быть, потому что он делится и на 100, и на 400. В то же время 2100 год не будет високосным, так как он кратен 100, но не кратен 400.