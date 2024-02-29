tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Астроном объяснил для чего нужен високосный год

29 февраля 2024, 06:30
Високосный день 29 февраля исправляет ошибку календаря. Он добавляется каждые 4 года, чтобы учесть дополнительные 6 часов, которые Земля тратит на полный оборот вокруг Солнца, пишет Pravda.Ru.

Древние римляне уже заметили эту погрешность и добавили 29 февраля в юлианский календарь, который был введен в 45 году до нашей эры.

Однако позже астрономы выяснили, что длительность астрономического года составляет 365 дней 5 часов 49 минут. Поэтому был разработан григорианский календарь, который исключает один високосный год каждые 128 лет.

В григорианском календаре предусмотрено добавление дополнительного дня каждые 4 года, за исключением кратных 100, если они не кратны 400. Например, 2000 год был високосным, хотя по условиям он не должен был быть, потому что он делится и на 100, и на 400. В то же время 2100 год не будет високосным, так как он кратен 100, но не кратен 400.

Благодаря этим правилам григорианский календарь достаточно точен и не требует изменений со стороны астрономов.

Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Вчера, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Вчера, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Вчера, 10:24