Бастрыкин снова проявил интерес к делу мальчика со СМА из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
Доложить о ходе дела Бастрыкин поручил после того, как к нему обратился отец мальчика Дмитрий Бахтин. Мужчина утверждает, что сына не обеспечивают необходимым лекарством, что является грубым нарушением прав ребенка.
В Следкоме возбудили дело о халатности по факту неоказания необходимого лечения больному мальчику, рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, мужчина обвиняет в неоказании помощи медицинских специалистов, которые участвовали в консилиуме в ноябре 2023 года и не стали выписывать «Рисдиплам». В связи с этим он решил обратиться к главе СК с просьбой разобраться в этом.