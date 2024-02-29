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Глава СКР поручил доложить о следствии по делу мальчика со СМА в Екатеринбурге

Бастрыкин снова проявил интерес к делу мальчика со СМА из Екатеринбурга

29 февраля 2024, 04:41
Фото: 1MI

Глава СКР поручил доложить о следствии по делу мальчика со СМА в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин отдал поручение предоставить ему доклад о том, как проходит следствие по делу мальчика со СМА из Екатеринбурга.

Доложить о ходе дела Бастрыкин поручил после того, как к нему обратился отец мальчика Дмитрий Бахтин. Мужчина утверждает, что сына не обеспечивают необходимым лекарством, что является грубым нарушением прав ребенка.

В Следкоме возбудили дело о халатности по факту неоказания необходимого лечения больному мальчику, рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, мужчина обвиняет в неоказании помощи медицинских специалистов, которые участвовали в консилиуме в ноябре 2023 года и не стали выписывать «Рисдиплам». В связи с этим он решил обратиться к главе СК с просьбой разобраться в этом.

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#Происшествия#Медицина#Врачи#Доклад#Обращение#ЧП#Просьба#18+#Екатеринбург#Александр Бастрыкин#Елизавета Зиборова#СМА#Инцидент#СК#Консилиум
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