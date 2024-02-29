Бастрыкин снова проявил интерес к делу мальчика со СМА из Екатеринбурга

Напомним, мужчина обвиняет в неоказании помощи медицинских специалистов, которые участвовали в консилиуме в ноябре 2023 года и не стали выписывать «Рисдиплам». В связи с этим он решил обратиться к главе СК с просьбой разобраться в этом.