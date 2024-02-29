Депутат Госдумы Занко: программа развития страны носит долгосрочный характер

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Она отметила, что это особенно актуально в свете нового нацпроекта «Семья». Занко подчеркнула, что гражданское общество поможет укрепить духовно-нравственные ценности и благодаря новому законопроекту, который расширяет поддержку благотворительной и волонтерской деятельности, вовлечение активистов будет увеличено, пишет RT.
Парламентарий также отметила задачу президента проанализировать законодательство для более эффективного сохранения объектов культурного наследия. Занко выразила радость от присутствия множества представителей НКО и волонтеров на заседании Госдумы, которые не из-за работы, а по собственному желанию активно участвуют в общественной жизни.
Она заключила, что программа развития страны, которую представил президент, имеет долгосрочный характер, и гражданское общество является опорой для развития современной России.