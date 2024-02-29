Депутат Госдумы Занко: программа развития страны носит долгосрочный характер

Парламентарий также отметила задачу президента проанализировать законодательство для более эффективного сохранения объектов культурного наследия. Занко выразила радость от присутствия множества представителей НКО и волонтеров на заседании Госдумы, которые не из-за работы, а по собственному желанию активно участвуют в общественной жизни.