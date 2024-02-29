Депутат предлагает дополнительный отпуск для усыновителей

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Поэтому важно поддерживать кандидатов в приемные родители, пишет RT.
Согласно законодательству, работодатель должен предоставить оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка на основании заявления работника. Однако, как отметила Лантратова, дополнительный отпуск может быть необходим также и тем, кто готовится к усыновлению.
После подготовки всех необходимых документов кандидатам в приемные родители требуется время для изучения базы данных о детях, оставшихся без родителей, посещения детских учреждений и знакомства с будущими подопечными. Бывает, что эти учреждения находятся в других регионах, и тогда людям приходится затрачивать дополнительные усилия и время, чтобы туда добраться.
Предложение Лантратовой о дополнительном отпуске для потенциальных усыновителей имеет весомые основания. Такой отпуск позволит людям более эффективно готовиться к усыновлению и обеспечить полноценное семейное воспитание для детей, нуждающихся в защите и заботе.