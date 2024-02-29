Депутат предлагает дополнительный отпуск для усыновителей

После подготовки всех необходимых документов кандидатам в приемные родители требуется время для изучения базы данных о детях, оставшихся без родителей, посещения детских учреждений и знакомства с будущими подопечными. Бывает, что эти учреждения находятся в других регионах, и тогда людям приходится затрачивать дополнительные усилия и время, чтобы туда добраться.