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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Депутат предлагает дополнительный отпуск для усыновителей

29 февраля 2024, 06:03
Предложение депутата Яны Лантратовой о введении дополнительного отпуска для людей, которые хотят усыновить детей, обсуждается в соцсетях. В обращении она подчеркнула, что приоритетной задачей государства в сфере защиты детства является семейное воспитание для детей, потерявших родительскую заботу.

Поэтому важно поддерживать кандидатов в приемные родители, пишет RT.

Согласно законодательству, работодатель должен предоставить оплачиваемый отпуск в случае рождения ребенка на основании заявления работника. Однако, как отметила Лантратова, дополнительный отпуск может быть необходим также и тем, кто готовится к усыновлению.

После подготовки всех необходимых документов кандидатам в приемные родители требуется время для изучения базы данных о детях, оставшихся без родителей, посещения детских учреждений и знакомства с будущими подопечными. Бывает, что эти учреждения находятся в других регионах, и тогда людям приходится затрачивать дополнительные усилия и время, чтобы туда добраться.

Предложение Лантратовой о дополнительном отпуске для потенциальных усыновителей имеет весомые основания. Такой отпуск позволит людям более эффективно готовиться к усыновлению и обеспечить полноценное семейное воспитание для детей, нуждающихся в защите и заботе.

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