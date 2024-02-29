Депутаты не будут освобождать УрФУ от налога на два года

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Информацию анонсировал парламентарий гордумы Дмитрий Николаев. Он рассказал, что речь идет не обо всех пространствах крупного российского университета, а одного кампуса в Новокольцовском.
Дело в том, что эти земли не могут освободить от налога из-за того, что они пока не были переданы в ведение вуза. Процедура передачи запланирована на середину года. Тогда они также станут налогоплательщиками, добавил парламентарий.
Депутат рассказал, что он предлагал поддержать предложение вуза, но с небольшим изменением — предоставить льготу на год, а не два.
Ранее сообщалось, что Госдума хочет обязать вузы снизить стоимость коммерческого обучения на 50%.