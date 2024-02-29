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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Кампус УрФУ не освободят от земельного налога на два года

Депутаты не будут освобождать УрФУ от налога на два года

29 февраля 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

Кампус УрФУ не освободят от земельного налога на два года

Депутаты решили не принимать просьбу УрФУ об освобождении от налога на землю на два года.

Информацию анонсировал парламентарий гордумы Дмитрий Николаев. Он рассказал, что речь идет не обо всех пространствах крупного российского университета, а одного кампуса в Новокольцовском.

Дело в том, что эти земли не могут освободить от налога из-за того, что они пока не были переданы в ведение вуза. Процедура передачи запланирована на середину года. Тогда они также станут налогоплательщиками, добавил парламентарий.

Депутат рассказал, что он предлагал поддержать предложение вуза, но с небольшим изменением — предоставить льготу на год, а не два.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет обязать вузы снизить стоимость коммерческого обучения на 50%.

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#Экономика#Налог#Депутаты#Вуз#УрФУ#Льгота#Земельный налог#Екатеринбург#Кампус#Дарья Сорокина
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