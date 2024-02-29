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Доходы Свердловской области превысили 448 млрд в 2023 году

Доходы бюджета в Свердловской области выросли в 2023 году на 20%

29 февраля 2024, 06:51
Фото: Изображение Midjourney

Доходы Свердловской области превысили 448 млрд в 2023 году

В Свердловской области увеличился уровень бюджетных средств на 20% в 2023 году в сравнении с 2022 годом.

В течение года рост регионального бюджета достиг уровня 74 миллиардов рублей, рассказал областной финансовый министр Александр Старков.

При этом увеличился и средний уровень заработной платы жителей области — свердловчане стали зарабатывать больше на 19%, что положительно сказалось на поступлениях НДФЛ, рассказали в Свердловскстате.

Старков также отметил, что за год выросла стоимость золота, металлов и меди. Также индекс промышленности составил 111%, а доход предприятий стал выше на 20%.

Напомним, в течение 2023 года зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 16,3%.

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