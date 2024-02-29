Доходы бюджета в Свердловской области выросли в 2023 году на 20%

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
В течение года рост регионального бюджета достиг уровня 74 миллиардов рублей, рассказал областной финансовый министр Александр Старков.
При этом увеличился и средний уровень заработной платы жителей области — свердловчане стали зарабатывать больше на 19%, что положительно сказалось на поступлениях НДФЛ, рассказали в Свердловскстате.
Старков также отметил, что за год выросла стоимость золота, металлов и меди. Также индекс промышленности составил 111%, а доход предприятий стал выше на 20%.
Напомним, в течение 2023 года зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 16,3%.