Должен ли покупатель платить, если случайно повредили товар в магазине?

Таким образом, большая часть вины лежит на магазине, который сделал такие узкие проходы. Согласно ст. 493 Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи между магазином и покупателем считается заключенным с момента оплаты покупки и выдачи чека, а здесь он заключен не был. Поэтому расходы в этой ситуации на себя должен взять магазин.