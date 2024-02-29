Должен ли покупатель платить, если случайно повредили товар в магазине?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Многие люди уверены, что магазин не имеет права заставить их платить за разбитый товар. Однако это не так, ситуации бывают разные. Об этом сообщает Newia.
К примеру, товар можно повредить неумышленно. Классическая ситуация: человек пробирался между узкими полками, задел стеклянную емкость и разбил ее. В этом случае налицо случайность произошедшего.
Таким образом, большая часть вины лежит на магазине, который сделал такие узкие проходы. Согласно ст. 493 Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи между магазином и покупателем считается заключенным с момента оплаты покупки и выдачи чека, а здесь он заключен не был. Поэтому расходы в этой ситуации на себя должен взять магазин.
Если же администрация магазина будет требовать оплатить товар с покупателя, то тот может пойти в суд и спрашивать с супермаркета, в чем мог заключаться его покупательский злой умысел.
Другая ситуация, если товар повредили специально. Либо в результате ситуации, созданной самим человеком, например, драки или нетрезвом хождении между стендами. Тогда магазин имеет право требовать возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга украл в супермаркете 13 плиток шоколада.