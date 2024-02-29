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Published Сегодня, 07:31

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Должен ли покупатель платить, если случайно повредили товар в магазине?

Должен ли покупатель платить, если случайно повредили товар в магазине?

29 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, нужно ли платить за товар, который покупатель случайно разбил в магазине.

Многие люди уверены, что магазин не имеет права заставить их платить за разбитый товар. Однако это не так, ситуации бывают разные. Об этом сообщает Newia.

К примеру, товар можно повредить неумышленно. Классическая ситуация: человек пробирался между узкими полками, задел стеклянную емкость и разбил ее. В этом случае налицо случайность произошедшего.

Таким образом, большая часть вины лежит на магазине, который сделал такие узкие проходы. Согласно ст. 493 Гражданского кодекса РФ, договор купли-продажи между магазином и покупателем считается заключенным с момента оплаты покупки и выдачи чека, а здесь он заключен не был. Поэтому расходы в этой ситуации на себя должен взять магазин.

Если же администрация магазина будет требовать оплатить товар с покупателя, то тот может пойти в суд и спрашивать с супермаркета, в чем мог заключаться его покупательский злой умысел.

Другая ситуация, если товар повредили специально. Либо в результате ситуации, созданной самим человеком, например, драки или нетрезвом хождении между стендами. Тогда магазин имеет право требовать возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга украл в супермаркете 13 плиток шоколада.

Грабитель с оружием ворвался в супермаркет в Екатеринбурге
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#Общество#Суд#Деньги#Магазин#Повреждение#Ущерб#Оплата#Гражданский кодекс#Товар#Покупатель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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