Две девушки в Екатеринбурге обманули ПВЗ Wildberries на 45 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Клиентки оставили на стойке подмененный товар и быстро ушли. Вместо новых вещей в пакетах осталась ношеная одежда и в кошачьей шерсти.
По словам хозяйки ПВЗ, с ее баланса теперь будут списаны денежные средства. При этом она отметила, что в заказе у них было больше товаров. По предположению владелицы, остальное они менять не стали, пишет Е1.
Владелица пункта выдачи планирует обратиться в полицию. Другая сотрудница рассказала, что видела этих посетительниц спустя несколько дней после инцидента.
Напомним, 18-летняя девушка в Екатеринбурге заказала с телефона коллеги товар на 10 тысяч рублей, желая ей отомстить за лишение бонусов.