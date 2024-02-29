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Клиентки ПВЗ в Екатеринбурге подменили свои заказы на 45 тысяч

Две девушки в Екатеринбурге обманули ПВЗ Wildberries на 45 тысяч рублей

29 февраля 2024, 06:12
Фото: 1MI

Клиентки ПВЗ в Екатеринбурге подменили свои заказы на 45 тысяч

В Екатеринбурге две посетительницы ПВЗ маркетплейса Wildberries совершили подмену заказанных товаров, общая стоимость которых — 45 тысяч рублей.

Клиентки оставили на стойке подмененный товар и быстро ушли. Вместо новых вещей в пакетах осталась ношеная одежда и в кошачьей шерсти.

По словам хозяйки ПВЗ, с ее баланса теперь будут списаны денежные средства. При этом она отметила, что в заказе у них было больше товаров. По предположению владелицы, остальное они менять не стали, пишет Е1.

Владелица пункта выдачи планирует обратиться в полицию. Другая сотрудница рассказала, что видела этих посетительниц спустя несколько дней после инцидента.

Напомним, 18-летняя девушка в Екатеринбурге заказала с телефона коллеги товар на 10 тысяч рублей, желая ей отомстить за лишение бонусов.

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