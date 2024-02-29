tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Похолодание прогнозируется в начале марта в Свердловской области

Холод придет в Свердловскую область в начале марта

29 февраля 2024, 09:38
Фото: 1MI

Похолодание прогнозируется в начале марта в Свердловской области

Свердловский метеоролог Галина Шепоренко спрогнозировала похолодание в Свердловской области. По ее данным, оно будет в начале марта.

Синоптик рассказала, что с наступлением марта в регион придет северо-западный циклон, пишет Ура.ру.

Так, с 3 по 5 марта похолодает, отметила специалист. На юге региона температура по ночам опустится до -15…-18 градусов, а в дневное время прогнозируется -2…-7 градусов.

В тоже время в конце февраля потеплеет. В ночное время будет -4…-9 градусов (а на юго-западе региона — до -16 градусов). А в дневное время будет +1…-4 градуса.

Ранее сообщалось, что снежная погода вновь вернется в регион. Днем 29 февраля синоптики прогнозировали около 0 градусов.

Какая погода будет в Свердловской области весной 2024 года
Узнать подробнее
#Свердловская область#Погода#Холод#Прогноз погоды#Окружающая среда#Екатеринбург#Метеорология#Дарья Сорокина
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25