Холод придет в Свердловскую область в начале марта

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Синоптик рассказала, что с наступлением марта в регион придет северо-западный циклон, пишет Ура.ру.
Так, с 3 по 5 марта похолодает, отметила специалист. На юге региона температура по ночам опустится до -15…-18 градусов, а в дневное время прогнозируется -2…-7 градусов.
В тоже время в конце февраля потеплеет. В ночное время будет -4…-9 градусов (а на юго-западе региона — до -16 градусов). А в дневное время будет +1…-4 градуса.
Ранее сообщалось, что снежная погода вновь вернется в регион. Днем 29 февраля синоптики прогнозировали около 0 градусов.