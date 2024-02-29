Красотка из Екатеринбурга покорила Милан

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
По словам девушки, попасть на такого рода мероприятие может любой желающий, пишет Е1.
Неделя моды оставила яркие впечатления в памяти Яны. Ее вдохновили модель на подиуме. Кроме показа, девушка посетила концерт рэп-исполнителя Канье Уэста. На вечеринке после концерта она познакомилась с многими знаменитостями.
Очень много вдохновения, новый заряд для того, чтобы творить,— рассказала модель.
Девушка намерена строить карьеру. Теперь она нацелена поехать на аналогичное фешн-мероприятие в Париж.
Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч. Ее обманули в модельном агентстве.