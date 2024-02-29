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Published Сегодня, 09:07

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Жительница Екатеринбурга посетила «Неделю моды» в Милане

Красотка из Екатеринбурга покорила Милан

29 февраля 2024, 09:07
Фото: Е1

Жительница Екатеринбурга посетила «Неделю моды» в Милане

Модель из Екатеринбурга Яна Сапета посетила Неделю моды в Милане. Там она провела время с Канье Уэстом.

По словам девушки, попасть на такого рода мероприятие может любой желающий, пишет Е1.

Неделя моды оставила яркие впечатления в памяти Яны. Ее вдохновили модель на подиуме. Кроме показа, девушка посетила концерт рэп-исполнителя Канье Уэста. На вечеринке после концерта она познакомилась с многими знаменитостями.

Очень много вдохновения, новый заряд для того, чтобы творить,— рассказала модель.

Девушка намерена строить карьеру. Теперь она нацелена поехать на аналогичное фешн-мероприятие в Париж.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга хотела сняться в клипе у Билана и лишилась 500 тысяч. Ее обманули в модельном агентстве.

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