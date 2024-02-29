Куда уходят деньги, которые мы платим за такси?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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В том, куда идут деньги, оплаченные за такси, разбирались «Новые известия».
В такси есть три основных статьи расходов: это зарплата водителя, оплата автомобиля и услуги агрегатора. Об этом рассказали в «Яндекс Такси». Сперва деньги получает именно агрегатор, например «Яндекс Такси» (он же получает большую часть прибыли, так как доминирует на рынке, сообщает ФАС).
Если воспользоваться тарифами «Эконом», «Комфорт», «Минивэн» и «Детский», агрегатор забирает 18% от стоимости поездки. При поездке в «Комфорт+» — 20,47%, в «Бизнесе» — 24%, в «Премьере» и «Элите» — 20%. Также по 5,5 рублей отправляется на программное обеспечение. Их списывают после каждой поездки.
Остальные деньги идут водителям. Однако 13% водителей по 6-7 часов, и только 15% таксистов сидят за рулем 8-12 часов. Тогда им удается немного заработать. Но в целом, лучше потрудиться 12-14 часов для получения достойной зарплаты.
Также водители тратятся на содержание авто, его мойку, бензин. На последний пункт они тратят около 35 тысяч в месяц, не менее.
Ранее сообщалось, что таксист в Екатеринбурге подвозил молодую пару и лишился 10 тысяч рублей.