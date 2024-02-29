Куда уходят деньги, которые мы платим за такси?

В такси есть три основных статьи расходов: это зарплата водителя, оплата автомобиля и услуги агрегатора. Об этом рассказали в «Яндекс Такси». Сперва деньги получает именно агрегатор, например «Яндекс Такси» (он же получает большую часть прибыли, так как доминирует на рынке, сообщает ФАС).