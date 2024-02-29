tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Глава Свердловской области обещал включиться в выполнение установок президента

Куйвашев заявил о готовности включаться в выполнение установок президента

29 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI

Глава Свердловской области обещал включиться в выполнение установок президента

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о необходимости включаться в выполнение задач, данных президентом Владимиром Путиным 29 февраля.

В своем послании он озвучил многие вопросы, от материальной поддержки многодетных и классных руководителей до развития газификации. Также он анонсировал новые нацпроекты и продление автодороги М-12 до Екатеринбурга. Работы запланированы на 2024 год.

Губернатор сказал, что благодарен президенту за это решение. Также для области крайне значимо, отметили в мэрии. Евгений Куйвашев сказал, что готов выстроить работу по всем указанным Путиным вопросам.

Напоиним, что в 2024 году трассу М12 продлят до уральской столицы. А еще через год — до Тюмени. В планах властей — провести эту трассу через всю Россию.

Евгений Куйвашев принял участие во встрече по развитию высокоскоростного ж/д движения
Узнать подробнее
Читайте также:
Губернатор Куйвашев выделил муниципалитетам 18 миллионов рублей на туризмГлава Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лучших преподавателей
#Общество#Владимир Путин#Свердловская область#Президент#Евгений Куйвашев#Промышленность#Газификация#Екатеринбург#Нацпроекты#Дарья Сорокина
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25