Куйвашев заявил о готовности включаться в выполнение установок президента

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В своем послании он озвучил многие вопросы, от материальной поддержки многодетных и классных руководителей до развития газификации. Также он анонсировал новые нацпроекты и продление автодороги М-12 до Екатеринбурга. Работы запланированы на 2024 год.
Губернатор сказал, что благодарен президенту за это решение. Также для области крайне значимо, отметили в мэрии. Евгений Куйвашев сказал, что готов выстроить работу по всем указанным Путиным вопросам.
Напоиним, что в 2024 году трассу М12 продлят до уральской столицы. А еще через год — до Тюмени. В планах властей — провести эту трассу через всю Россию.