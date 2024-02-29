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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Путин планирует увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей

МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

29 февраля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Путин планирует увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей

К 2030 году в России минимальный размер оплаты труда планируется увеличить до 35 тысяч рублей.

Такие планы озвучил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он отметил, что с 2020 года сумма МРОТ возрос с 12 до 19 тысяч рублей, то есть в полтора раза.

К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч, — пояснил президент.

Также Владимир Путин поручил к 2026 году ввести новую модель оплаты для бюджетников. Это связано с тем, что в разных регионах России зарплаты у них значительно отличаются. В 2025 году будет разработан пилотный вариант новшества.

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#Россия#Владимир Путин#Деньги#Мрот#Выплаты#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию
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