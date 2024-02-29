МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Такие планы озвучил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Он отметил, что с 2020 года сумма МРОТ возрос с 12 до 19 тысяч рублей, то есть в полтора раза.
К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое — до 35 тысяч, — пояснил президент.
Также Владимир Путин поручил к 2026 году ввести новую модель оплаты для бюджетников. Это связано с тем, что в разных регионах России зарплаты у них значительно отличаются. В 2025 году будет разработан пилотный вариант новшества.