«Мы — культурные!»: фестиваль команд КВН состоится весной в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Участниками фестиваля могут стать команды учащихся образовательных учреждений, также специально приглашенные команды. Отмечается, что количество учащихся в составе не ограничено.
Тема фестиваля КВН приурочена к профессиональному празднику работников культуры РФ. Игра будет состоять из двух конкурсов
Сначала командам необходимо представить визитку-приветствие. Она должна отображать тему фестиваля и продолжаться не более 10 минут. Далее будет следовать импровизационный конкурс (фоторазминка).
Жюри будет оценивать выступления по нескольким критериям, например юмор, содержательность сценария; находки и неожиданные решения, способность к импровизации, артистизм, стиль и имидж команды и так далее.
Также регламентом фестиваля предусмотрены штрафные санкции. Баллы будут снимать за неподобающее поведение за кулисами, «вырезанные» шутки, вставленные в выступление и шутки, не показанные редакторам, но используемые в выступлении.
Команды, которые займут призовые места, будут награждены дипломами, остальные участники — грамотами. По итогам фестиваля жюри присудит номинации «Лучшая шутка», «Лучший номер», «Мистер КВН» и «Мисс КВН».
Напомним, летом 2023 года в Екатеринбурге состоялась «Встреча выпускников КВН». На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.