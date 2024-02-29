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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Нижнем Тагиле в марте пройдет фестиваль команд КВН

«Мы — культурные!»: фестиваль команд КВН состоится весной в Нижнем Тагиле

29 февраля 2024, 09:42
Фото: Управление культуры Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в марте пройдет фестиваль команд КВН

Фестиваль команд КВН под названием «Мы — культурные!» состоится в Нижнем Тагиле 23 марта 2024 года. Мероприятие пройдет во Дворце национальных культур.

Участниками фестиваля могут стать команды учащихся образовательных учреждений, также специально приглашенные команды. Отмечается, что количество учащихся в составе не ограничено.

Тема фестиваля КВН приурочена к профессиональному празднику работников культуры РФ. Игра будет состоять из двух конкурсов

Сначала командам необходимо представить визитку-приветствие. Она должна отображать тему фестиваля и продолжаться не более 10 минут. Далее будет следовать импровизационный конкурс (фоторазминка).

Жюри будет оценивать выступления по нескольким критериям, например юмор, содержательность сценария; находки и неожиданные решения, способность к импровизации, артистизм, стиль и имидж команды и так далее.

Также регламентом фестиваля предусмотрены штрафные санкции. Баллы будут снимать за неподобающее поведение за кулисами, «вырезанные» шутки, вставленные в выступление и шутки, не показанные редакторам, но используемые в выступлении.

Команды, которые займут призовые места, будут награждены дипломами, остальные участники — грамотами. По итогам фестиваля жюри присудит номинации «Лучшая шутка», «Лучший номер», «Мистер КВН» и «Мисс КВН».

Напомним, летом 2023 года в Екатеринбурге состоялась «Встреча выпускников КВН». На ней присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мероприятие#Команда#КВН#Екатеринбург#Евгения Сафина
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