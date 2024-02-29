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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

В России увеличат налоговый вычет для многодетных семей

Налоговый вычет увеличат в России многодетным семьям

29 февраля 2024, 10:09
Фото: Скриншот послания Владимира Путина

В России увеличат налоговый вычет для многодетных семей

Новые суммы налогового вычета для семей с тремя детьми и более будут действовать в России до 2030 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что у многодетных семей много забот. Именно поэтому у родителей должно быть больше средств на решение повседневных проблем.

Глава государства предложил увеличить налоговые вычеты при рождении второго и третьего ребенка. Теперь на первого ребенка он составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, а на третьего и последующих — 6 тысяч рублей.

Программа будет реализована в рамках нацпрограммы «Семья».

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#Россия#Владимир Путин#Дети#Деньги#Доходы#Многодетные семьи#Екатеринбург#Евгения Сафина#Налоговый вычет
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