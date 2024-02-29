Налоговый вычет увеличат в России многодетным семьям

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Президент России Владимир Путин заявил, что у многодетных семей много забот. Именно поэтому у родителей должно быть больше средств на решение повседневных проблем.
Глава государства предложил увеличить налоговые вычеты при рождении второго и третьего ребенка. Теперь на первого ребенка он составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, а на третьего и последующих — 6 тысяч рублей.
Программа будет реализована в рамках нацпрограммы «Семья».