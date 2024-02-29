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Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Неизвестные ограбили супермаркет в Екатеринбурге

Неизвестные совершили кражу в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге

29 февраля 2024, 09:35
Фото: 1MI

Неизвестные ограбили супермаркет в Екатеринбурге

Злоумышленники совершили кражу на кассе в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге. Происшествие случилось на улице Крауля 29 февраля 2024 года.

По словам очевидцев, в магазине разбито одно из окон. В настоящий момент внутрь торгового помещения пускают только сотрудников, для посетителей вход закрыт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Подробности случившегося в данное время неизвестны.

Напомним, 28 марта 2023 года в Екатеринбурге компания мужчин ограбила ювелирный магазин, взяв товар, общая цена которого — более 4 000 000 рублей. Вскоре горожан задержали. Сейчас над ними идет суд.

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