Неизвестные совершили кражу в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
По словам очевидцев, в магазине разбито одно из окон. В настоящий момент внутрь торгового помещения пускают только сотрудников, для посетителей вход закрыт, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Подробности случившегося в данное время неизвестны.
Напомним, 28 марта 2023 года в Екатеринбурге компания мужчин ограбила ювелирный магазин, взяв товар, общая цена которого — более 4 000 000 рублей. Вскоре горожан задержали. Сейчас над ними идет суд.