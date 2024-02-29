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Published Сегодня, 06:29

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Updated Сегодня, 06:31

В Екатеринбурге пропала собака по кличке Харли

Необычную собаку с тягой к приключениям ищут в Екатеринбурге

29 февраля 2024, 06:29
Фото: Читательница Е1

В Екатеринбурге пропала собака по кличке Харли

Собака уехала от хозяев на электричке в Екатеринбург. Ее разыскивают.

Пес по кличке Харли потерялся в большом городе. О собаке известно, что она очень любит ездить на каком-либо транспорте, поэтому часто попадает в приключения.

На этот раз собака сбежала в утреннее время 28 февраля. Она села в электричку и проехала от Косулино до Екатеринбурга, пишет Е1. Сбежал пес во время прогулки, когда хозяин ненадолго спустил его с поводка.

В прошлый раз собака уезжала до станции Чапаевская, но была оперативно найдена хозяевами. Во второй раз ее владельцам отдала кондуктор.

Владелица Харли находится в декрете, поэтому пришлось прибегнуть к помощи добровольцев. О том, что пес уехал на электричке, стало известно с записей камер видеонаблюдения.

Собаке два года, она черная, с белыми пятнышками. Тех, кто встретит Харли, просят позвонить волонтерам.

Ранее сообщалось, что умную дрессированную овчарку выбросили на улицу в Екатеринбурге.

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#Общество#Транспорт#Волонтеры#Собака#Электричка#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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