Необычную собаку с тягой к приключениям ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Пес по кличке Харли потерялся в большом городе. О собаке известно, что она очень любит ездить на каком-либо транспорте, поэтому часто попадает в приключения.
На этот раз собака сбежала в утреннее время 28 февраля. Она села в электричку и проехала от Косулино до Екатеринбурга, пишет Е1. Сбежал пес во время прогулки, когда хозяин ненадолго спустил его с поводка.
В прошлый раз собака уезжала до станции Чапаевская, но была оперативно найдена хозяевами. Во второй раз ее владельцам отдала кондуктор.
Владелица Харли находится в декрете, поэтому пришлось прибегнуть к помощи добровольцев. О том, что пес уехал на электричке, стало известно с записей камер видеонаблюдения.
Собаке два года, она черная, с белыми пятнышками. Тех, кто встретит Харли, просят позвонить волонтерам.
Ранее сообщалось, что умную дрессированную овчарку выбросили на улицу в Екатеринбурге.