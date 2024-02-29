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Published Сегодня, 18:21

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Необычные вакансии в России: лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие

Необычные вакансии в России: лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие

29 февраля 2024, 18:21
На бирже вакансий РФ в последнее время встречаются необычные предложения. Знакомы ли вы с такой должностью, как соматиполог? Или коренщик? Если нет, рекомендуем изучить нашу подборку.

Оказывается, коренщик — это тот, кто обрабатывает и упаковывает овощи. В этой работе ценятся аккуратность и скорость, а оценивается ежемесячный труд такого сотрудника от 30 000 рублей и выше.

Соматиполог — эксперт в сфере установления взаимосвязи гормональной системы с внешним видом и личностными качествами человека. Ориентируясь на результаты обследования, специалист помогает выявить призвание, цели и мечты человека. К подобным услугам прибегают в сфере HR и психологических центрах, сообщает newia.ru.

Тусовщик: удивительно, но иногда это тоже должность. Владельцы клубов довольно часто подыскивают в команду людей, способных создать в заведении атмосферу беззаботности и развлекающих посетителей. Такому сотруднику готовы ежемесячно платить не менее 80 000 рублей.

Лесопатолог — это диагност, который выявляет заболевания деревьев и кустарников в лесных массивах и назначает им лечение. Эксперты в данной области обычно зарабатывают от 90 тысяч рублей.

Кавист — специалист в области элитного алкоголя — зарабатывает от 80 000 рублей плюс проценты от продаж.

Чайный сомелье умеет вкусно приготовить любой вид чая и эстетично его подать. Таким работникам готовы платить порядка 1800–3000 рублей за выход.

#Общество
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