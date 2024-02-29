Необычные вакансии в России: лесопатолог, коренщик, соматиполог и другие

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Оказывается, коренщик — это тот, кто обрабатывает и упаковывает овощи. В этой работе ценятся аккуратность и скорость, а оценивается ежемесячный труд такого сотрудника от 30 000 рублей и выше. Соматиполог — эксперт в сфере установления взаимосвязи гормональной системы с внешним видом и личностными качествами человека. Ориентируясь на результаты обследования, специалист помогает выявить призвание, цели и мечты человека. К подобным услугам прибегают в сфере HR и психологических центрах, сообщает newia.ru. Тусовщик: удивительно, но иногда это тоже должность. Владельцы клубов довольно часто подыскивают в команду людей, способных создать в заведении атмосферу беззаботности и развлекающих посетителей. Такому сотруднику готовы ежемесячно платить не менее 80 000 рублей. Лесопатолог — это диагност, который выявляет заболевания деревьев и кустарников в лесных массивах и назначает им лечение. Эксперты в данной области обычно зарабатывают от 90 тысяч рублей. Кавист — специалист в области элитного алкоголя — зарабатывает от 80 000 рублей плюс проценты от продаж. Чайный сомелье умеет вкусно приготовить любой вид чая и эстетично его подать. Таким работникам готовы платить порядка 1800–3000 рублей за выход.