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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Нижнем Тагиле водители массово нарушают правила парковки у ДК «Юбилейный»

Несанкционированную парковку устроили водители у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

29 февраля 2024, 13:45
Фото: Управление Культуры Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле водители массово нарушают правила парковки у ДК «Юбилейный»

Водители массово паркуют автомобили на площади перед ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, несмотря на запрещающие дорожные знаки.

По данным Управления культуры Нижнего Тагила, площадь перед дворцом превратилась в несанкционированную парковку. Там попросили не нарушать правила дорожного движения, так как это небезопасно.

Убедительная просьба, не совершать проезд под запрещающие знаки, ведь от этого зависит не только внешний облик нашего стремительно развивающегося города, но и наша безопасность, безопасность наших детей и пожилых людей, — написали в Управлении.
Фото: Управление Культуры Нижнего Тагила

Однако автовладельцы парируют тем, что при благоустройстве площади у «Юбилейного» не предусмотрели достаточного количества парковочных мест и имеющиеся сократили в два раза.

Площадь сделали бесполезной пустыней из тротуарной плитки. А куда же родители будут приезжать и ставить свои машины? А где будут стоять автобусы при организации конкурсных или массовых мероприятий в ДК? — пишет Ирина К.

Также тагильчане надеются, что вопрос с парковкой решат в скором времени в администрации.

В отделе пропаганды ГИБДД, куда редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием, обещали предоставить информацию по сложившейся ситуации позже.

Напомним, в конце февраля жители Нижнего Тагила заявили о том, что не могут припарковаться у ТЦ «Малина». Все места для инвалидов засыпаны снегом.

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