Новая модель оплаты труда бюджетников будет введена в России

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Президент отметил, что уровень зарплаты необходимо совершенствовать в бюджетной сфере. На сегодняшний день по регионам страны он достаточно заметно отличается. А это непозволительно, так как работа учителей важна во всей стране.
Поэтому в 2025 году правительство РФ разработает пилотный вариант новой модели оплаты труда бюджетникам.
В 2026 году должно быть принять решение по этому вопросу для всей страны, — отметил Владимир Путин.
Также президент анонсировал надбавки к зарплатам классным руководителям и советникам директоров.