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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В России введут новую модель оплаты труда для бюджетников

Новая модель оплаты труда бюджетников будет введена в России

29 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI

В России введут новую модель оплаты труда для бюджетников

К 2026 году в России будет введена новая модель оплаты бюджетным рабочим. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Президент отметил, что уровень зарплаты необходимо совершенствовать в бюджетной сфере. На сегодняшний день по регионам страны он достаточно заметно отличается. А это непозволительно, так как работа учителей важна во всей стране.

Поэтому в 2025 году правительство РФ разработает пилотный вариант новой модели оплаты труда бюджетникам.

В 2026 году должно быть принять решение по этому вопросу для всей страны, — отметил Владимир Путин.

Также президент анонсировал надбавки к зарплатам классным руководителям и советникам директоров.

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#Россия#Владимир Путин#Деньги#Зарплата#Оплата#Работники#Екатеринбург#Евгения Сафина#Послание к Федеральному собранию
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