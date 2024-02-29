Новые выплаты появятся для классных руководителей и советников директоров

А с 1 марта 2024 года для классных руководителей и кураторов в колледжах, которые работают в тех населенных пунктах, которым требуется особенное внимание, увеличат выплату за кураторство и классное руководство до 10 тысяч рублей. Это касается населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.