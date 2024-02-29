Новые выплаты появятся для классных руководителей и советников директоров

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Так, с 1 сентября 2024 года советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах добавят по пять тысяч рублей в рамках федеральной выплаты. Это анонсировал Владимир Путин во время своего выступления 29 февраля.
А с 1 марта 2024 года для классных руководителей и кураторов в колледжах, которые работают в тех населенных пунктах, которым требуется особенное внимание, увеличат выплату за кураторство и классное руководство до 10 тысяч рублей. Это касается населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.
Ранее Владимир Путин анонсировал создание в стране нацпроекта «Семья». В регионы с малой рождаемостью для поддержки семей направят 75 млрд рублей.