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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Путин анонсировал новые выплаты классным руководителям и советникам директоров

Новые выплаты появятся для классных руководителей и советников директоров

29 февраля 2024, 10:08

Путин анонсировал новые выплаты классным руководителям и советникам директоров

Новый национальный проект под названием «Молодежь России» будет запущен в России.

Так, с 1 сентября 2024 года советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах добавят по пять тысяч рублей в рамках федеральной выплаты. Это анонсировал Владимир Путин во время своего выступления 29 февраля.

А с 1 марта 2024 года для классных руководителей и кураторов в колледжах, которые работают в тех населенных пунктах, которым требуется особенное внимание, увеличат выплату за кураторство и классное руководство до 10 тысяч рублей. Это касается населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек.

Ранее Владимир Путин анонсировал создание в стране нацпроекта «Семья». В регионы с малой рождаемостью для поддержки семей направят 75 млрд рублей.

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#Политика#Экономика#Владимир Путин#Деньги#Выплата#Екатеринбург#Нацпроект#Дарья Сорокина
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