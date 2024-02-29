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Сотрудник скорой помощи в Екатеринбурге пожаловался на нехватку машин и кадров

О 50 уволенных сотрудниках скорой помощи рассказал житель Екатеринбурга

29 февраля 2024, 07:19
Фото: 1MI

Сотрудник скорой помощи в Екатеринбурге пожаловался на нехватку машин и кадров

В Екатеринбурге около 50 человек уволились со станции скорой помощи, также из строя вышли 60 транспортных средств. Об этом сообщает один из работников.

По словам анонимного источника, иногда водителям приходится чинить машины за свои деньги, пишет 66.ru. Работник отметил, что проблема тянется с летнего периода.

Автомобили стоят, нуждаются в ремонте, но ничего не меняется. Сотрудник назвал это «кладбищем машин».

В пресс-службе ССМП сообщили, что транспорт находится в рабочем состоянии. А про нехватку кадров ситуацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что 76% предприятий Свердловской области нуждаются в работниках.

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#Общество#Скорая помощь#Скорая#Ремонт#Машины#Екатеринбург#Нехватка кадров#Дарья Сорокина#СМП
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