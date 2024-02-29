О 50 уволенных сотрудниках скорой помощи рассказал житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По словам анонимного источника, иногда водителям приходится чинить машины за свои деньги, пишет 66.ru. Работник отметил, что проблема тянется с летнего периода.
Автомобили стоят, нуждаются в ремонте, но ничего не меняется. Сотрудник назвал это «кладбищем машин».
В пресс-службе ССМП сообщили, что транспорт находится в рабочем состоянии. А про нехватку кадров ситуацию не прокомментировали.
Ранее сообщалось, что 76% предприятий Свердловской области нуждаются в работниках.