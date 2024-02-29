Объявили победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

Среди финалистов 2023 года названы 18 предприятий агропромышленного комплекса и смежных сфер: среди них есть как системообразующие компании, так и небольшие фермерские хозяйства. Независимо от масштабов и доходов, все победители едины в стремлении к развитию на благо народного хозяйства и обеспечения села всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» поблагодарили всех участников за продемонстрированные практики, проекты и достижения и поздравили победителей.