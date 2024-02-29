Объявили победителей премии «Агроинвестор года — 2023»

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Церемония награждения прошла с участием более сотни гостей — владельцев и руководителей крупнейших агрохолдингов России, крестьянских (фермерских) хозяйств, представителей органов федеральной, региональной власти, деловых СМИ, экспертов и аналитиков отрасли. Об этом пишет NewsNN.
Среди финалистов 2023 года названы 18 предприятий агропромышленного комплекса и смежных сфер: среди них есть как системообразующие компании, так и небольшие фермерские хозяйства. Независимо от масштабов и доходов, все победители едины в стремлении к развитию на благо народного хозяйства и обеспечения села всем необходимым. Экспертный совет премии и редакция «Агроинвестора» поблагодарили всех участников за продемонстрированные практики, проекты и достижения и поздравили победителей.
«Вот уже два года сельхозпроизводители и другие участники аграрного рынка работают в непростых условиях: им приходится мириться с санкциями, различными экспортными ограничениями и госрегулированием рынков», — рассказала Инна Ганенко, главный редактор журнала «Агроинвестор». При этом она подчеркнула, что данное обстоятельство не останавливает аграриев, и они продолжают развитие, инвестиции в новые направления, выпуск интересных продуктов, реализацию важных социальных проектов.
По словам Ганенко, правила премии требуют выбрать одного победителя в каждой категории. Поэтому жюри сталкивается с настоящими вызовами, поскольку видит, что каждый проект достоин победы. Она адресовала слова благодарности всем, кто размещал заявки на участие и, конечно, снова поздравила лауреатов, подчеркнув, что их достижения играют важную роль для отрасли, а также для продовольственной безопасности России.
Учредителем премии «Агроинвестор» стало ведущее СМИ агроотрасли, входящее в холдинг 1MI. Генеральный информационный партнер премии «Агроинвестор года» — федеральный многопрофильный коммуникационный холдинг 1MI.