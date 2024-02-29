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За обвиняемую в госизмене американку в Екатеринбурге вступился ее парень

Парень подозреваемой в госизмене Ксении Карелиной вступился за нее

29 февраля 2024, 04:14
Фото: 1MI

За обвиняемую в госизмене американку в Екатеринбурге вступился ее парень

За Ксению Карелину, которая была задержана в Екатеринбурге по подозрению в госизмене, вступился ее молодой человек.

36-летний Крис Ван Херден обратился к Ксении со словами поддержки, а также призвал своих подписчиков поддержать ее. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.

Напомним, 27 января 2024 года девушку, у которой имеется гражданство США и России, задержали сотрудники спецслужб за оказание финансовой поддержки ВСУ, а также за участие в митингах, которые проводились в Америке.

Американское гражданство Ксения получила в 2021 году, а недавно она прилетела в РФ, чтобы увидеться со своими близкими. Консульство США пытается выйти с задержанной на связь.

Генконсульство США добивается доступа к задержанной в Екатеринбурге Карелиной
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