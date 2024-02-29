Парень подозреваемой в госизмене Ксении Карелиной вступился за нее

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
36-летний Крис Ван Херден обратился к Ксении со словами поддержки, а также призвал своих подписчиков поддержать ее. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети.
Напомним, 27 января 2024 года девушку, у которой имеется гражданство США и России, задержали сотрудники спецслужб за оказание финансовой поддержки ВСУ, а также за участие в митингах, которые проводились в Америке.
Американское гражданство Ксения получила в 2021 году, а недавно она прилетела в РФ, чтобы увидеться со своими близкими. Консульство США пытается выйти с задержанной на связь.