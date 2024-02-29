tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Пластиковые метки для сов Висимского заповедника изготовили в экодоме в Нижнем Тагиле

Пластиковые метки для сов Висимского заповедника изготовили в экодоме в Нижнем Тагиле

29 февраля 2024, 06:23
Фото: «Рифей»
Две уральских неясыти — представительницы семейства сов из Висимского заповедника стали носительницами колец, изготовленными в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле. Метки были созданы в программе объемного моделирования, а затем изготовлены из пластика на 3D принтере.

В январе 2024 года в экодом «Народный» обратились специалисты Висимского заповедника с предложением изготовить кольца для птиц. Весь процесс занял почти два месяца. Это первые информационные индивидуальные метки отечественного производителя: раньше в заповеднике использовали только зарубежные.

Идея с метками нам показалась интересной, и мы не только смоделировали макет и напечатали браслеты для птиц, но и провели испытания — материал ПЭДГ (полиэтилентерефталат гликоль — пластик) хорошо перенес воздействие холода и ультрафиолета, кроме этого он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных соединений, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Фото: «Рифей»

Совы с браслетами из Нижнего Тагила были выпущены на свободу на открытии нового туристско-информационного центра Висимского заповедника в поселке Карпушиха. Перед этим птицы прошли реабилитацию.

Уральская неясыть — вид сов, обитающий в заповеднике и широко распространенный в регионе. Однако численность повсеместно мала, поэтому вид занесен в Красную книгу Свердловской области. Кольца, надетые им на лапы, яркие — они будут видны даже издалека, если птицу кто-нибудь будет фотографировать или наблюдать в бинокль, — пояснила заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова.

В будущем сотрудничество экодома «Народный» с Висимским заповедником будет продолжено. Из переработанного пластика планируется изготовить защиту для фотоловушек.

Напомним, каждый тагильчанин может принять участие в развитии экологического пространства — экодома. Для этого сюда можно приносить пластиковые крышки, ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое. Так, всего за один месяц работы жители Нижнего Тагила, Нижней Туры, Качканара и Висима сдали на переработку более 200 килограммов чистого вторсырья, в том числе металлические упаковки.

300 гостей и 200 кг вторсырья. Экодом в Нижнем Тагиле подвел первые итоги работы
Узнать подробнее
Читайте также:
Экологичность и чистота. В Нижнем Тагиле прошла выставка спецтехники для работы с ТКОТворческий проект по изготовлению модной одежды представил экодом в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Отходы#Висимский заповедник#Переработка#Рифей#Пластик#Анастасия Имамахметова#Экодом
Подпишитесь
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Старейшая поликлиника в Нижнем Тагиле снова начала работу после капремонта
Вчера, 11:46
Новые автобусы выйдут в рейсы в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:58
Лечил коронавирус: в Свердловской области мужчину эвакуировали с перевала Дятлова
Вчера, 09:21
Бизнесмен в Екатеринбурге избежал реального срока за стрельбу в самокатчика
Вчера, 10:24