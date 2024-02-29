Пластиковые метки для сов Висимского заповедника изготовили в экодоме в Нижнем Тагиле

Напомним, каждый тагильчанин может принять участие в развитии экологического пространства — экодома. Для этого сюда можно приносить пластиковые крышки, ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое. Так, всего за один месяц работы жители Нижнего Тагила, Нижней Туры, Качканара и Висима сдали на переработку более 200 килограммов чистого вторсырья, в том числе металлические упаковки.