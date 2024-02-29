Пластиковые метки для сов Висимского заповедника изготовили в экодоме в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В январе 2024 года в экодом «Народный» обратились специалисты Висимского заповедника с предложением изготовить кольца для птиц. Весь процесс занял почти два месяца. Это первые информационные индивидуальные метки отечественного производителя: раньше в заповеднике использовали только зарубежные.
Идея с метками нам показалась интересной, и мы не только смоделировали макет и напечатали браслеты для птиц, но и провели испытания — материал ПЭДГ (полиэтилентерефталат гликоль — пластик) хорошо перенес воздействие холода и ультрафиолета, кроме этого он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивных соединений, — рассказала руководитель проекта экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Совы с браслетами из Нижнего Тагила были выпущены на свободу на открытии нового туристско-информационного центра Висимского заповедника в поселке Карпушиха. Перед этим птицы прошли реабилитацию.
Уральская неясыть — вид сов, обитающий в заповеднике и широко распространенный в регионе. Однако численность повсеместно мала, поэтому вид занесен в Красную книгу Свердловской области. Кольца, надетые им на лапы, яркие — они будут видны даже издалека, если птицу кто-нибудь будет фотографировать или наблюдать в бинокль, — пояснила заместитель директора Висимского заповедника Александра Хлопотова.
В будущем сотрудничество экодома «Народный» с Висимским заповедником будет продолжено. Из переработанного пластика планируется изготовить защиту для фотоловушек.
Напомним, каждый тагильчанин может принять участие в развитии экологического пространства — экодома. Для этого сюда можно приносить пластиковые крышки, ПЭТ-бутылки, стретч-пленку, ПНД-упаковки, макулатуру, стекло и многое другое. Так, всего за один месяц работы жители Нижнего Тагила, Нижней Туры, Качканара и Висима сдали на переработку более 200 килограммов чистого вторсырья, в том числе металлические упаковки.