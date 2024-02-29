Почти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях в Свердловской области

Цена путевок в загородные лагеря — 5 692 рубля за неделю, 10 883 рубля за две недели и 14 275 рублей за 21 день. Сироты и дети, которые остались без родителей, поедут бесплатно. Льготы также смогут получить дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети, чьи родители не имеют работы.