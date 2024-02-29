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67 тысяч детей из Екатеринбурга смогут отдохнуть в летних лагерях в 2024 году

Почти миллиард рублей потратят на отдых детей в лагерях в Свердловской области

29 февраля 2024, 11:10
Фото: 1MI

67 тысяч детей из Екатеринбурга смогут отдохнуть в летних лагерях в 2024 году

67 тысяч детей из Екатеринбурга отправятся в различные лагеря летом 2024 года. Родители могут подать заявление на путевку с 4 марта 2024 года.

Для отдыха детей в Свердловской области будут подготовлены 17 загородных лагерей. Также отдых будет организован в школьных лагерях, учреждениях допобразования и в санаториях, рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время заседания коллегии мэрии.

На организацию детского отдыха бюджет области выдал 932 574 000 рублей. При этом путевки в санатории будут бесплатны. Стоимость путевок в школьные лагеря составит 987 рублей за неделю и 1882 рубля за три недели.

Цена путевок в загородные лагеря — 5 692 рубля за неделю, 10 883 рубля за две недели и 14 275 рублей за 21 день. Сироты и дети, которые остались без родителей, поедут бесплатно. Льготы также смогут получить дети из многодетных, малообеспеченных семей и дети, чьи родители не имеют работы.

Подать заявление можно на сайте «Госуслуги». Сроки подачи на отдых в загородном лагере летом — с 4 по 11 марта, на посещение лагеря с дневным пребыванием — с 18 по 25 марта, а в санатории — с 6 по 13 мая.

Чтобы отправить детей на отдых весной, нужно подавать заявления с 12 по 19 февраля, осенью — с 9 по 16 сентября, а зимой — с 11 по 18 ноября.

Напомним, в 2024 году изменится график работы летних загородных лагерей.

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