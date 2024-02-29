tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Нижнем Тагиле произошло ДТП в Дзержинском районе

«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке

29 февраля 2024, 12:00
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле произошло ДТП в Дзержинском районе

В пятом часу 29 февраля в Дзержинском районе Нижнего Тагила произошло ДТП вблизи пешеходного перехода. Обстоятельства пока выясняются.

Житель Вагонки Александр проезжал по перекрестку улиц Володарского — проспект Ленинградский примерно в 16:10. Вблизи находятся два пешеходных перехода, а сам перекресток является регулируемым. Там тагильчанин и заметил автомобиль и стоящую рядом карету скорой помощи.

Там стоит скорая с мигалками и какая-то отечественная легковушка зеленого цвета. Мне показалось, там кто-то лежит. В снегу — одежда. У машины мятая морда, — рассказал редакции очевидец.

Судя по кадрам с места аварии, молодые люди окружили машину и рассматривают ее переднюю часть. Рядом вплотную подъехала бригада врачей. Вероятно, пострадавшему оказывают первую помощь.

Фото: tagilcity.ru

В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что обстоятельства данного ДТП еще предстоит выяснить.

Экипаж ДПС еще не доехал до места, — сообщили в ГАИ.

Добавим, что сегодня в Нижнем Тагиле во второй половине дня идет снег. Это сказывается на видимость как для водителей, так и для пешеходов. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах.

Читайте также:
Погибший убийца, смерть семьи и сбитая двумя грузовиками: самые громкие ДТП 2023 годаЖительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под ИвделемВ Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и скрылся
#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Вагонка#ДТП#Свердловская область#Пешеходы#Полиция#Пешеход#ЧП#Екатеринбург#Авария#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25