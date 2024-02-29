«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Житель Вагонки Александр проезжал по перекрестку улиц Володарского — проспект Ленинградский примерно в 16:10. Вблизи находятся два пешеходных перехода, а сам перекресток является регулируемым. Там тагильчанин и заметил автомобиль и стоящую рядом карету скорой помощи.
Там стоит скорая с мигалками и какая-то отечественная легковушка зеленого цвета. Мне показалось, там кто-то лежит. В снегу — одежда. У машины мятая морда, — рассказал редакции очевидец.
Судя по кадрам с места аварии, молодые люди окружили машину и рассматривают ее переднюю часть. Рядом вплотную подъехала бригада врачей. Вероятно, пострадавшему оказывают первую помощь.
В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила сообщили, что обстоятельства данного ДТП еще предстоит выяснить.
Экипаж ДПС еще не доехал до места, — сообщили в ГАИ.
Добавим, что сегодня в Нижнем Тагиле во второй половине дня идет снег. Это сказывается на видимость как для водителей, так и для пешеходов. ГИБДД призывает участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах.