Послание Путина Федеральному собранию включат на улицах в Екатеринбурге и Ирбите

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В Екатеринбурге и Ирбите жители смогут услышать послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию по дороге на работу или в магазин. На улицах будет запущена аудиотрансляция на медиаэкранах. Об этом пишет Ura.ru.
Трансляция стартует в 14 часов по уральскому времени (12 часов по Москве).
Кроме того, на улице Малышева около дома 36 в столице региона будет транслироваться видеоверсия послания.
Напомним, что Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием 18 раз. Первое выступление состоялось в 2000 году. За годы своего правления президент не озвучивал доклады только дважды — в 2017 и 2022 годах.
Традиционно президент в послании задает вектор политического, экономического, внешнеполитического и социокультурного развития России на ближайшие годы.
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