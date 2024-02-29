tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

В Екатеринбурге и Ирбите послание Путина будут транслировать на больших экранах

Послание Путина Федеральному собранию включат на улицах в Екатеринбурге и Ирбите

29 февраля 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге и Ирбите послание Путина будут транслировать на больших экранах

Жители Екатеринбурга и Ирбита смогут послушать послание президента РФ Владимира Путина с помощью медиаэкранов.

В Екатеринбурге и Ирбите жители смогут услышать послание главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию по дороге на работу или в магазин. На улицах будет запущена аудиотрансляция на медиаэкранах. Об этом пишет Ura.ru.

Трансляция стартует в 14 часов по уральскому времени (12 часов по Москве).

Кроме того, на улице Малышева около дома 36 в столице региона будет транслироваться видеоверсия послания.

Напомним, что Владимир Путин выступал перед Федеральным собранием 18 раз. Первое выступление состоялось в 2000 году. За годы своего правления президент не озвучивал доклады только дважды — в 2017 и 2022 годах.

Традиционно президент в послании задает вектор политического, экономического, внешнеполитического и социокультурного развития России на ближайшие годы.

Ранее стало известно, что делал Владимир Путин, когда посетил Нижний Тагил.

Читайте также:
Визит Путина в Нижний Тагил, ограничения в городе, диоксид азота и знаки зодиакаМногодетная пара из Талицы готова поднимать рождаемость, но просит у президента домВ Березовском жители попросили Путина решить проблему с дорогой и автобусом. Видео
#Общество#Владимир Путин#Улица#Ирбит#Доклад#Трансляция#Путин#Екатеринбург#Послание к Федеральному собранию#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25