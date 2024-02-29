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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Жительница Нижнего Тагила ищет свидетелей ДТП с участием лосихи

Пострадавшая в ДТП с беременной лосихой позапрошлым летом ищет свидетелей аварии

29 февраля 2024, 09:34
Фото: tagilcity.ru

Жительница Нижнего Тагила ищет свидетелей ДТП с участием лосихи

Жительница Нижнего Тагила ищет свидетелей аварии, которая произошла 16 июля 2022 года. Женщина обратилась в редакцию TagilCity.ru — вспоминаем, что произошло в тот день.

Инцидент произошел на 46-м километре трассы Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. 16 июля около 00:30 часов собеседница редакции TagilCity.ru ехала в машине KIA Spectra, за рулем которой была ее 27-летняя дочь. Водитель с семьей направлялись в сторону села Южаково, на дачу. В это время во встречном направлении — в сторону Нижнего Тагила — ехал 34-летний мужчина вместе с пассажиром в Skoda Fabia.

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В какой-то момент на плохо освещенную дорогу вышла беременная лосиха. Водитель на второй иномарке столкнулся с животным, а затем выехал на встречную полосу, где уже была KIA. Произошло ДТП, в котором пострадали водители и пассажиры обоих автомобилей.

Мы чудом остались живы. Просим откликнуться очевидцев. Может кто-то ехал недалеко, видел, что другой водитель ехал очень быстро, видел, как вышла на дорогу лосиха. Там ограничение 90 км/ч. Я видела, что перед нами ехала машина, может быть, они что-то видели, — говорит пассажирка KIA Spectra.
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Женщина рассказала корреспонденту, что в машине было три человека. Водители обоих авто пострадали и были сразу же госпитализированы к медикам. В связи с этим провести медосвидетельствование им не удалось. Транспортные средства получили сильный урон.

Мы получили серьезные травмы. Долго восстанавливались. Втроем по больницам лежали, — вспоминает тагильчанка.

Она отметила, что ее удивила реакция и помощь людей, пожелавших помочь пострадавшей семье.

Хотим поблагодарить людей за участие. После аварии было много неравнодушных. Многие помогали материально, кто-то вниманием, — рассказала редакции TagilCity.ru пассажирка KIA.

Контакты пострадавшей семьи можно получить в редакции TagilCity.ru.

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Напомним, под Нижним Тагилом 26 февраля произошло смертельное ДТП с участием выбежавшего на дорогу лося, в котором погиб 17-летний молодой человек — пассажир Lada Kalina. Сергей Нестеров не дожил до своего совершеннолетия всего пару дней. Он профессионально занимался волейболом.

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