Пострадавшая в ДТП с беременной лосихой позапрошлым летом ищет свидетелей аварии

Инцидент произошел на 46-м километре трассы Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск. 16 июля около 00:30 часов собеседница редакции TagilCity.ru ехала в машине KIA Spectra, за рулем которой была ее 27-летняя дочь. Водитель с семьей направлялись в сторону села Южаково, на дачу. В это время во встречном направлении — в сторону Нижнего Тагила — ехал 34-летний мужчина вместе с пассажиром в Skoda Fabia.