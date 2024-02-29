Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В настоящее время управление архитектуры мэрии Нижнего Тагила подготовило проект закона, который будет направлен в ЗакСо Свердловской области. Принятие закона позволит завершить всю процедуру — образовать новый населенный пункт площадью 41 гектар, присвоить ему название, а также определить границы. Предварительно решено, что поселок будет принадлежать Дзержинскому району.
Новому населенному пункту будет присвоен вид населенного пункта — поселок городского типа, — пояснила начальник управления архитектуры Ирина Бородина.
По закону, жители нового поселка после завершения присоединения смогут участвовать в национальных проектах, программах и получать финансирование на развитие своей территории. Это случится не ранее чем через полгода, отметила Ирина Бородина. Впереди ряд обязательных и долгих процедур по согласованию нового закона.
Название — «Сокол» — было выбрано по результатам голосования, организованного ответственным за это управлением мэрии. Ранее он назывался «Покровское-1».
Ранее на этой территории располагалась воинские части и военный городок №40. В 2003 году часть имущества одной из войсковых частей была передана НТИИМ. В 2021 году территориальное управление Росимущества передало земельный участок Нижнему Тагилу. Сейчас в Соколе проживают почти 1200 человек. В поселке работает один детский сад, один фельдшерско-акушерский пункт, котельная «Сокол» и насосная станция. Также там расположены восемь многоквартирных жилых домов.
Несколько лет назад в Нижнем Тагиле во время работы предыдущего созыва думы была осуществлена противоположная процедура — из населенных пунктов упразднили поселок Запрудный. Создание поселка городского типа в Нижнем Тагиле — первое в области, отметил спикер думы Вадим Раудштейн. Впервые в думе об этом заговорили в октябре 2023 года.