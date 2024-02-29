tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

В Нижнем Тагиле появится новый поселок городского типа «Сокол»

Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила

29 февраля 2024, 09:25
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле появится новый поселок городского типа «Сокол»

В Нижнем Тагиле готовят документы по присоединению экс-военного городка «Покровское-1», или поселка Сокол. На все процедуры уйдет порядка шести месяцев. Это пилотный для Свердловской области проект.

В настоящее время управление архитектуры мэрии Нижнего Тагила подготовило проект закона, который будет направлен в ЗакСо Свердловской области. Принятие закона позволит завершить всю процедуру — образовать новый населенный пункт площадью 41 гектар, присвоить ему название, а также определить границы. Предварительно решено, что поселок будет принадлежать Дзержинскому району.

Новому населенному пункту будет присвоен вид населенного пункта — поселок городского типа, — пояснила начальник управления архитектуры Ирина Бородина.

По закону, жители нового поселка после завершения присоединения смогут участвовать в национальных проектах, программах и получать финансирование на развитие своей территории. Это случится не ранее чем через полгода, отметила Ирина Бородина. Впереди ряд обязательных и долгих процедур по согласованию нового закона.

Ирина БородинаИрина Бородина
Ирина Бородина
Фото: tagilcity.ru

Название — «Сокол» — было выбрано по результатам голосования, организованного ответственным за это управлением мэрии. Ранее он назывался «Покровское-1».

Ранее на этой территории располагалась воинские части и военный городок №40. В 2003 году часть имущества одной из войсковых частей была передана НТИИМ. В 2021 году территориальное управление Росимущества передало земельный участок Нижнему Тагилу. Сейчас в Соколе проживают почти 1200 человек. В поселке работает один детский сад, один фельдшерско-акушерский пункт, котельная «Сокол» и насосная станция. Также там расположены восемь многоквартирных жилых домов.

Несколько лет назад в Нижнем Тагиле во время работы предыдущего созыва думы была осуществлена противоположная процедура — из населенных пунктов упразднили поселок Запрудный. Создание поселка городского типа в Нижнем Тагиле — первое в области, отметил спикер думы Вадим Раудштейн. Впервые в думе об этом заговорили в октябре 2023 года.

Читайте также:
«Только двое подали документы»: в Нижнем Тагиле планируют сносить бесхозные гаражиУчительница в Екатеринбурге бросила тетрадью в учениковЗакрытие детского сада, ремонт роддома, магнитные бури и новое золото
#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Администрация#Покровское#С. Покровское#Мэрия#Управление#Поселок#Архитектура#Администрация Нижнего Тагила#Екатеринбург#Покровка#Ирина Бородина#Населенный пункт#Населенные пункты#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50