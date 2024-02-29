Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила

Ранее на этой территории располагалась воинские части и военный городок №40. В 2003 году часть имущества одной из войсковых частей была передана НТИИМ. В 2021 году территориальное управление Росимущества передало земельный участок Нижнему Тагилу. Сейчас в Соколе проживают почти 1200 человек. В поселке работает один детский сад, один фельдшерско-акушерский пункт, котельная «Сокол» и насосная станция. Также там расположены восемь многоквартирных жилых домов.