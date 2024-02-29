Проблема чрезвычайно актуальная: в РФ будет продлен проект «Чистая вода»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
В России продолжатся мероприятия по реализации программы «Чистая вода», проинформировал Владимир Путин в ходе своего доклада 29 февраля.
По его словам, проблема по-прежнему стоит очень остро во многих регионах России. Речь идет не только о качестве самой воды, но и системах водоснабжения.
Напомним, что программа рассчитана на срок до 2030 года и предполагает, что к этому сроку не менее 90% граждан РФ будут иметь доступ к чистым источникам водоснабжения.
В Свердловской области по проекту «Чистая вода» в текущем году построят пять станций водоочистки.