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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Путин: россияне в регионах должны быть обеспечены качественной питьевой водой

Проблема чрезвычайно актуальная: в РФ будет продлен проект «Чистая вода»

29 февраля 2024, 12:18
Фото: Изображение Midjourney

Путин: россияне в регионах должны быть обеспечены качественной питьевой водой

Эта проблема остается чрезвычайно важной и стоит остро во многих городах и селах России.

В России продолжатся мероприятия по реализации программы «Чистая вода», проинформировал Владимир Путин в ходе своего доклада 29 февраля.

По его словам, проблема по-прежнему стоит очень остро во многих регионах России. Речь идет не только о качестве самой воды, но и системах водоснабжения.

Напомним, что программа рассчитана на срок до 2030 года и предполагает, что к этому сроку не менее 90% граждан РФ будут иметь доступ к чистым источникам водоснабжения.

В Свердловской области по проекту «Чистая вода» в текущем году построят пять станций водоочистки.

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#Экология#Россия#Владимир Путин#Питьевая вода#Окружающая среда#Россияне#Чистая вода#Путин#Дарья Бобровицкая
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