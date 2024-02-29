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Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Владимир Путин продлил действие материнского капитала до 2030 года

Программы материнского капитала в России будет продлена до 2030 года

29 февраля 2024, 10:17
Фото: 1MI

Владимир Путин продлил действие материнского капитала до 2030 года

В России семьи с детьми смогут получать материнский капитал еще шесть лет.

Материнский капитал в России будет выплачиваться и дальше — как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию в четверг, 29 февраля.

Сегодня семья на первенца получает 630 тысяч рублей. Если в семье появляются еще дети, к этой сумме добавляют еще 200 тысяч рублей.

Материнский капитал индексируют каждый год. В России есть деньги для продолжения программы, также добавил президент.

Послание транслируется на улицах Екатеринбурга и Ирбита.

Ранее стало известно, какие виды выплат доступны семьям с детьми из Свердловской области в 2024 году.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Материнский капитал#Выплаты#Путин#Послание к Федеральному собранию#Дарья Бобровицкая
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