Программы материнского капитала в России будет продлена до 2030 года

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Материнский капитал в России будет выплачиваться и дальше — как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию в четверг, 29 февраля.
Сегодня семья на первенца получает 630 тысяч рублей. Если в семье появляются еще дети, к этой сумме добавляют еще 200 тысяч рублей.
Материнский капитал индексируют каждый год. В России есть деньги для продолжения программы, также добавил президент.
Послание транслируется на улицах Екатеринбурга и Ирбита.
Ранее стало известно, какие виды выплат доступны семьям с детьми из Свердловской области в 2024 году.