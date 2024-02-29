Психолог ГДДЮТ представит Нижний Тагил на областном этапе «Педагогического дебюта»

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Педагог-психолог Екатерина Бевз, сотрудница ГДДЮТ Нижнего Тагила, достойно выступила на заочном этапе конкурса «Педагогический дебют». Она вошла в топ-10 лучших педагогов и теперь представит город на региональных соревнованиях. Об этом информирует пресс-служба ГДДЮТ.
Екатерина Бевз представила эссе, в котором оценила нравственные проблемы современного общества, а также подготовила образовательный проект «Разговор о сокровенном: духовно-психологическая гостиная для мам и дочерей».
За право выхода в региональный этап «Педагогического дебюта» боролись 168 человек.
Ранее стало известно, что два учителя из Нижнего Тагила представят город на областном этапе «Педагогического дебюта».