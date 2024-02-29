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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Психолог ГДДЮТ Нижнего Тагила вошла в топ-10 на конкурсе «Педагогический дебют»

Психолог ГДДЮТ представит Нижний Тагил на областном этапе «Педагогического дебюта»

29 февраля 2024, 12:39
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Психолог ГДДЮТ Нижнего Тагила вошла в топ-10 на конкурсе «Педагогический дебют»

Екатерина Бевз из Нижнего Тагила по итогам отбора на заочном этапе вошла в число 10 лучших педагогов.

Педагог-психолог Екатерина Бевз, сотрудница ГДДЮТ Нижнего Тагила, достойно выступила на заочном этапе конкурса «Педагогический дебют». Она вошла в топ-10 лучших педагогов и теперь представит город на региональных соревнованиях. Об этом информирует пресс-служба ГДДЮТ.

Екатерина Бевз представила эссе, в котором оценила нравственные проблемы современного общества, а также подготовила образовательный проект «Разговор о сокровенном: духовно-психологическая гостиная для мам и дочерей».

За право выхода в региональный этап «Педагогического дебюта» боролись 168 человек.

Ранее стало известно, что два учителя из Нижнего Тагила представят город на областном этапе «Педагогического дебюта».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Победа#Участие#Педагог#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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