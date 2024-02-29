Психолог ГДДЮТ представит Нижний Тагил на областном этапе «Педагогического дебюта»

Педагог-психолог Екатерина Бевз, сотрудница ГДДЮТ Нижнего Тагила, достойно выступила на заочном этапе конкурса «Педагогический дебют». Она вошла в топ-10 лучших педагогов и теперь представит город на региональных соревнованиях. Об этом информирует пресс-служба ГДДЮТ.